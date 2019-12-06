Высадка 650 тысяч деревьев является призывом к защите природы - Бахруз Гулиев

БАКУ /Trend/ - Как известно, во всех регионах Азербайджана, включая и Нахчыванскую АР, проведена кампания по посадке деревьев. Реализация этой акции по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой актуализировала несколько вопросов.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Эта инициатива, направленная на пропаганду на международной арене поэзии мирового значения выдающегося азербайджанского поэта Имадеддина Насими и увековечивание его памяти, является неотъемлемой частицей особого почитания народом литературы, ее истории, а также культурного наследия.

"Инициатива Мехрибан Алиевой по привлечению к этой масштабной кампании всех регионов, массовая поддержка инициативы азербайджанским народом, общественными деятелями, а также представителями зарубежного дипломатического корпуса - серьезный шаг на пути увековечивания памяти гениального поэта. Но затронув еще один вопрос, хотел бы отметить, что высадка 650 тысяч деревьев должна оцениваться и как призыв к защите экологии, озеленению, природы, в целом к здоровому образу жизни», - сказал Бахруз Гулиев.

Он напомнил, что Мехрибан Алиева не впервые выступает с такой инициативой.

«На сегодняшний день реализованы десятки таких акций по посадке деревьев и в корне всего этого стоит девиз «Посадим каждый по дереву». Продолжение реализации мероприятий под этим девизом, теперь по случаю юбилея выдающегося поэта Имадеддина Насими, конечно же воодушевляет нас, вызывает чувство гордости. С этой точки зрения думаю, и в будущем будут проведены акции по посадке деревьев, посвященные памяти других известных, выдающихся деятелей Азербайджана, и каждая из них будет реализована по инициативе Первой леди Мехрибан Алиевой», - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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