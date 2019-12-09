Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Госнефтефонда

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана» № 255 от 27 июня 2018 года.

В распоряжении говорится: «Состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда представляется в нижеследующей редакции:

«Премьер-министр Азербайджана

Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Председатель Центрального банка Азербайджана».

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