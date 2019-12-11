Состоялось заседание Коллегии минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание Коллегии министерства обороны по итогам готовности азербайджанской армии в 2019-м учебном году, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сначала минутой молчания присутствующие была почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность страны.

Заместитель министра обороны, командующий отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Керем Мустафаев выступил на заседании с докладом о реформах, проведенных в текущем году по поручению Верховного главнокомандующего вооруженными силами в сфере армейского строительства, боевой деятельности, оснащения вооружением и военной техникой, материально-технического и медицинского обеспечения азербайджанской армии, кадровых назначений, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, а также о достигнутых результатах.

На заседании коллегии, проведенном с участием руководящего состава министерства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений, а также руководящих офицеров, с итоговым докладом об результатах служебной и боевой деятельности в 2019 году и предстоящих задачах в 2020-м учебном году выступил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр обороны, особо отметив оценку, данную азербайджанской армии Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также его внимание и заботу, рассказал об успехах, достигнутых под руководством Верховного главнокомандующего за последние годы.

Генерал-полковник Гасанов, проанализировав проведенные в текущем году мероприятия, довел до сведения участников вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны, дал соответствующие поручения командному руководящему составу в связи с выполнением основных задач, поставленных перед армией в 2020 году.

Согласно приказу министра обороны военнослужащие, отличившиеся в выполнении задач, поставленных перед азербайджанской армией в 2019- году, повышении уровня боевой и мобилизационной подготовки, а также укреплении воинской дисциплины, были удостоены наград и ценных подарков.

В заключение был обсужден и принят проект постановления коллегии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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