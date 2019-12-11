Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы BP (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы BP Роберта Дадли, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за прием, Роберт Дадли сказал:

- Господин Президент, благодарю Вас за то, что уделили нам время.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Рад вновь вас видеть. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Мне сообщили, что вы заявили об уходе со своего поста в следующем году. Пользуясь этой возможностью, хотел бы выразить вам признательность за ваш вклад в развитие бизнеса в Азербайджане. Мы несколько раз обсуждали с вами наши совместные проекты, и, насколько мне известно, эти проекты занимают самую высокую позицию в списке приоритетов BP. Как вы знаете, наше партнерство с BP имеет стратегическое значение. Я неоднократно заявлял об этом общественности. Очень рад и горжусь тем, что это 25-летнее партнерство было партнерством друзей, имеющих одни и те же цели и предпринимающих эффективные шаги для достижения этих целей. Это очень важно. Порой цели определяются, но не ясно, как их достичь. На нашем примере нам удалось совместно реализовать в очень сложной геополитической ситуации начала 1990-х годов исторические проекты. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, развитие блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и недавно завершенный TANAP. Каждый из этих проектов имеет историческое значение для Азербайджана. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана было бы невозможным без доходов, полученных от нашего энергетического сектора. На протяжении всех этих лет мы действительно работали как партнеры, поддерживали друг друга и демонстрировали взаимопонимание к проблемам друг друга. Думаю, что это уникальный в мире опыт. В настоящее время мы близки к завершению всех важных проектов. Я рад участию в церемонии открытия участка TANAP, соединяющегося с Европой. Теперь нам нужно работать над TAP, к завершению которого мы приближаемся, - 90 процентов уже завершено, - а также над другими проектами BP. Потому что наше сотрудничество будет продолжено. После продления разработки «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года мы будем активно сотрудничать еще 30 и более лет. Таким образом, это сотрудничество будет еще более стратегическим, чем сейчас.

Господин президент, хотел бы еще раз выразить вам признательность за ваш личный вклад, сотрудничество. Желаю вам успехов и надеюсь чаще видеть вас в будущем в качестве нашего дорогого гостя.

Роберт Дадли сказал:

Благодарю, господин Президент. Это очень важное событие в истории энергетики Азербайджана. Хочу сказать, что одно из них. Ваш дальновидный отец и Вы, заложив основу этого, собрали в сложном регионе несколько стран. Высокие технологии были привлечены не только в нефтяной сектор, но и в сектор природного газа, и впереди есть еще много разведочных работ и проектов. Считаю, что это самые сложные проекты в мире, пересекающие границы нескольких стран. На Земном шаре нет такого места, где, например, можно найти эквивалент трубопровода, идущего из Азербайджана в Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию. На мой взгляд, ни одна страна, кроме Азербайджана, не смогла бы это сделать. На протяжении всех этих лет лично мне было очень приятно работать с Вами и Вашей командой - Ровнагом и Эльшадом, имея в виду, что мы видели реализацию всех этих сложнейших идей. Это грандиозно. Настойчивость людей в BP на протяжении многих лет достойна большого внимания. Господин Президент, я очень удовлетворен - моей 40-летней деятельностью в BP, тем, что около 10 лет был генеральным исполнительным директором, и тем, что теперь спокойно передаю эстафету Бернарду Луни. Бернард будет очень хорошо работать и в той же степени связан с нашими делами в Азербайджане.

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