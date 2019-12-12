Немецкое телевидение показало фильм о деятельности армянской мафии в Европе

БАКУ/Trend/ - Общественный телеканал Германии MDR продемонстрировал фильм о деятельности армянской мафии в в этой стране и Европе в целом.

Как сообщает в четверг Trend, в документальном фильме, авторами которого являются Аксель Хеммерлинг (Axel Hemmerling) и Людвиг Кендциа (Lüdwig Kendzia), рассказывается о вооруженных конфликтах, произошедших в городах Веймар, Эрфурт и Айхсфельд федеральной земли Тюрингия с участием армянской мафии, а также о продолжительных конфликтах между различными мафиозными кланами. В результате изучения документов местных правоохранительных органов различных регионов Германии было установлено, что вышеупомянутые вооруженные противостояния не являются отдельными преступлениями, а фактически «войнами» между мафиозными кланами, которые продолжаются долгие годы.

Отмечается, что в этих конфликтах участвовали главари различных армянских мафиозных кланов, руководство мафиозными группировками Берлина и Восточной Германии осуществлялось «ворами в законе» из Бельгии и Франции, при посредничестве известных «воров в законе» постсоветского пространства (России, Армении, Грузии, Украины). Затем, в конфликте, в который были вовлечены армянские преступные группировки, удалось добиться относительного «мира».

Сообщается, что в корне инцидентов, имевших место в 2013 и 2014 году в Веймаре и Эрфурте, стоит многомиллионный автомобильный бизнес, а также борьба за контроль торговлей угнанных автомобилей. События в городе Айхсфельд представлены как результат внутренних конфликтов одной армянской династии, которая больше 20 лет как живет в этом городе и имеет родственные связи в Германии, Франции, Бельгии и Армении. Подчеркивается, что внутриклановые конфликты начались еще в 2005 году, с кровавых разборок со смертельным исходом, а в 2017 и 2018 году эти столкновения возобновились. В связи с этим полиция несколько раз проводила операции и задержания. Со ссылкой на документы правоохранительных органов отмечается, что вышеупомянутая семья занимается нелегальным транзитом автомобилями между Германией и Бельгией. Также имеются доказательства, что в машинах, перегоняемых в федеральные земли Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхальт, перевозятся наркотики. Члены клана также занимаются нелегальной торговлей спиртными напитками. Сообщается, что мафиозный клан в Айхсфельде и кланы, участвующие в вооруженных столкновениях в 2013 и 2014 году в Веймаре и Эрфурте, никоим образом не связаны между собой.

В документальном фильме «Крестные отцы в Германии: армянская мафия и «воры в законе», который вышел в эфир 27 ноября 2019 года (https://www.mdr.de/tv/programm/video-359496_zc-12fce4ab_zs-6102e94c.html), рассказывается об организованной преступной иерархии «воров в законе», а также об армянских мафиозных кланах в Германии и Европе, устроенных по этой модели. В фильме также идет речь об операции FATİL, проведенной в Германии против армянской мафии, приводятся доказательства о «бизнес-связях» армянских и итальянских мафиозных кланов (фальшивомоне́тничество, торговля наркотиками).

В фильме также идет речь и том, что на протяжении десятилетий в Армении процветает коррупция и клептократия, главари армянских мафиозных кланов имеют связи с бывшим руководством этой страны, а новая власть объявила войну «ворам в законе».

Некто Аветис Садоян, представленный в фильме как профессор, который 10 лет назад получил в Германии убежище в качестве политического мигранта, рассказывает о преступности в армянском обществе и негативном влиянии клептократии на простых граждан. Садоян говорит о том, что многие люди перенимают манеру поведения успешных людей, а в Армении это как правило преступные элементы. Он призывает лидеров «революции», произошедший в Армению, изменить этот менталитет. Садоян подчеркивает, что через эти мафиозные кланы из страны вывезены миллиарды, он призывает правоохранительные органы Германии помочь вернуть эти деньги армянскому народу.

В фильме также сообщается, что «революция» в Армении ровным счетом ничего не поменяла в Германии и примером этого указывается, что с 2015 года бессменным послом Армении в Германии является Ашот Смбатян.

Сообщается, что после перестрелок в Эрфурте в 2014 году, Смбатян внезапно совершает визит в Тюирнгию, в ходе которого встречается с премьер-министром федеральной земли. Также, по его настоятельному запросу, проводится встреча с министром внутренних дел, где Смбатян предложил министру сотрудничество между федеральной землей Тюрингия и Арменией. Отмечается, что Федеральное ведомство уголовной полиции Германии а также уголовная полиция федеральной земли Тюрингия с настороженностью встретила эти действия армянского посла.

Отметим, что телеканал MDR и журнал "Der Spiegel" совместно расследует деятельность армянской мафии в Германии, и с ноября прошлого года публикуют на эту тему различную информацию. Также отмечается, что посол Армении в Германии Ашот Смбатян имеет связи с организованными преступными группировками. Документальный фильм на эту тему должен был выйти в эфир еще седьмого ноября 2018 года, но, по запросу посла, Берлинский суд временно запретил трансляцию фильма - до проверки фактов, представленных об армянском после.

В фильме также рассказывается о членах армянской мафии, которые хорошо известны общественности. Отмечается, что имена профессиональных боксеров Мурата Каро и Артура Абрахама упоминаются в следственных документах, представлены факты, подтверждающие участие вышеупомянутых преступных элементов в церемонии учреждения германо-армянского форума с участием армянского посла, а также депутатов Бундестага (парламент) Альберта Вайлера и Манфреда Грундуна. Оба депутата являются ярыми лоббистами армян и находятся в списке «персона нон грата» Азербайджана.

Депутат Бундестага, президент германско-армянского форума Альберт Вайлер отмечает, что тема армянской мафии не была официально обсуждена в рамках форума, по причине отсутствия непосредственной причастности вопроса к повестке дня форума.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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