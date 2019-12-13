Посол США: Резолюция Сената по «геноциду армян» не является официальной позицией Белого дома

БАКУ/Trend/ - Принятие Сенатом США резолюции по так называемому «геноциду армян» не является отражением официальной политики администрации Белого дома, как передает Trend в об этом .заявил американский посол в Азербайджане Ли Литценбергер журналистам в пятницу.

По его словам, эта резолюция является документом законодательного органа.

«Сенат принял свое решение по этому вопросу, и мы должны принимать это во внимание. Но это не является показателем официальной политики администрации Белого дома США и Турция являются союзниками. Мы близкие друзья и партнеры. Мы будем продолжать наше сотрудничество»,- сказал Литценбергер

Ранее в четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении "геноцида армян" в Османской империи.

МИД Турции осудил данную резолюцию. "Принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" - постыдный пример политизации истории", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства

( Автор: Эльдар Джанашвили)

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