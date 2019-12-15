Радикалы пытаются избежать горького поражения - депутат

15 декабря 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался серьезный процесс подготовки к внеочередным парламентским выборам, которые назначены на девятое февраля 2020 года, и уже сейчас можно сказать, что эти выборы пройдут прозрачно и демократично.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), политолог Эльман Насиров.

Он подчеркнул, что свыше 40 из 50 действующих в Азербайджане политических партий заявили об участии в выборах, и среди них есть также оппозиционные партии.

"Но организация, именующая себя «Национальным советом», как она сама говорит, бойкотирует выборы. На самом деле они прекрасно понимают, что они на этих выборах не смогут набрать и минимума голосов, не говоря уже о массовой народной поддержке. Во-первых, их попытки провести незаконные митинги и пикеты уже показали, что народ им не опора. ПНФА осталась в памяти народа как носитель хаоса, анархии и безвластия», - сказал Насиров.

По словам депутата, политика бойкота может быть действенной, если партия обладает реальным политическим влиянием и этим вызывает в обществе серьезный резонанс, способна оказать воздействие на результаты голосований. "Но тактика бойкота со стороны таких политических групп как т.н. «Национальный совет», ПНФА, не имеющих реальной поддержки общества, смехотворна. Эта тактика в первую очередь изолирует их самих от политических процессов. Считаю, что радикалы избрали такую тактику, дабы избежать горького поражения девятого февраля. Во всяком случае, их решение никак не повлияет на результаты выборов. Международные организации примут участие в выборах в качестве наблюдателей, а азербайджанский народ массово продемонстрирует свою позицию», - сказал Эльман Насиров.

Отметим, что девятое февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Небольшая оппозиционная группа, называющая себя «Национальным советом» демократических сил, призывает их бойкотировать.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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