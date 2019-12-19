Эксперт: С каким лицом погрязшая в преступном "эмигрантском бизнесе" партия намерена просить у народа голоса?

БАКУ /Trend/ - Для участия политических партий во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане нет никаких препятствий. Но намерение некоторых партий участвовать в выборах неизбежно порождает немало вопросов.

Об этом в четверг сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев. По его словам, бывает, что вопросы в общественно-политических кругах заранее предопределяют как отнесется общественность к избирательной платформе ряда политических партий.

"Можно с уверенностью сказать, что проблемы с репутацией определенных оппозиционных сил в обществе формируют самые пессимистичные ожидания об их результатах на выборах.

Среди партий, желающих принять участие в выборах, самым "ярким" с этой точки зрения объектом внимания является партия "Мусават". Хотя общественность обладает довольно обширной информацией об этой партии, она предполагает отнюдь не какой-либо её успех, но полный крах. Компрометирующие факты превалирующие в общественном сознании, на самом деле в силах изначально решить участь "Мусавата" в самом негативном понимании этого слова. "Мусават" и его лидер Иса Гамбар запечатлелись в коллективной памяти общества среди главных виновников позорного исторического краха однолетней власти ПНФА, хотя партия является самой старой организацией в политической системе современного Азербайджана. За 27 лет существования она не добилась ни малейшего успеха на многочисленных выборах. Вся ее деятельность ограничивается клеветническими обвинениями в адрес власти. Некогда их окружала кучка интеллигентов, но сегодня вся интеллигенция однозначно настроена против них. Абсолютное большинство народа осуждает политику партии ввиду ее радикального курса. Даже собыственные однопартийцы раскрывают факты их позорных фальсификаций. Сегодня "Мусават" имеет в обществе дурную славу организации, неспособной демократически и прозрачно избрать себе вожака", - сказал Айдын Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что факты участия в незаконном "эмигрантском бизнесе", раскрытые в Германии и всплывшие на фоне глубокого кризиса влияния партии в преддверии выборов, стали для нее сокрушительным ударом.

"Об участии руководства и членов "Мусавата" в "эмигрантском бизнесе" обнародовано такое количество фактов, что трудно даже вообразить, с какой надеждой на успех партия решится принять участие в предстоящих выборах. Факт разоблачения полицией Германии не оставляет им и шанса свалить вину на власти Азербайджана", - отметил Гулиев.

Он добавил, что теперь общество задумывается не над вероятностью победы "Мусавата" на выборах, а над вопросом - "как партия, погрязшая в преступном транснациональном "эмигрантском бизнесе", намерена просить у народа голоса?".

"Очевидно, что логика и тон вопроса настолько предосудительны, что общество категорически против "воскресения" "Мусавата" на политической арене, не считает это возможным, как и приемлемой саму идею их участия в государственном управлении. Крах на выборах "Мусавата" заранее предопределен. Это очевидно, ввиду запятнанной, в том числе криминальными аспектами "эмигрантского бизнеса" репутации неудачника, полного отсутствия влияния на общество и политического будущего, а также полной потери социальной базы. Другим серьезным фактором, обуславливающим провал "Мусавата", является то, что в глазах общества кандидаты от партии лишены малейшего влияния и харизмы", - подытожил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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