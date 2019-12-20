Хикмет Бабаоглу: Перед законом все равны

БАКУ/Trend/ - Соразмерное наказание лица, совершившего преступление, в правовом государстве является обычной практикой.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу. По его словам, основная суть политики Президента Азербайджана заключается в обеспечении благополучия народа, прозрачности во всех социально-экономических и правовых отношениях.

"Законы Азербайджана определяют для всех обязательный порядок поведения, все равны перед законом. Высокий пост лица, совершившего преступление, его социальный статус никоим образом не ограничивают применение законного наказания. Задержание нескольких должностных лиц в результате спецоперации необходимо оценивать именно в этом контексте. К сожалению, в некоторых случаях лица, занимающие определенную должность, присваивают средства, направленные на улучшение благополучия граждан, либо занимаются взяточничеством или коррупцией.Это совершенно неприемлемо.Против таких случаев постоянно ведется борьба. Поэтому, затронув этот вопрос,Президент Ильхам Алиев открыто заявил, чтобы все слышали и знали, что в этих случаях наказание не будет ограничено только административными мерами. Служение государству и народу всегда и во всем должно быть основными приоритетами любого чиновника. Эти слова, на самом деле, серьезное предупреждение тем, кто злоупотребляет должностными полномочиями", - сказал Бабаоглу.

Напомним, что глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев, бывший глава ИВ города Евлах Годжа Самедов и другие лица задержаны в качестве подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, в повторном получении взятки в особо крупных размерах, в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к следствию других участников преступной деятельности.

По распоряжению главы государства, Низамеддин Гулиев 20 декабря освобожден от занимаемой должности.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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