Президент Ильхам Алиев: Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, и в нашей позиции в переговорном процессе нет и не может быть никаких изменений

БАКУ /Trend/ - Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, и в нашей позиции в переговорном процессе нет и не может быть никаких изменений.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Знаете, могу сказать, что 2019 год был потерянным для переговорного процесса. Единственная причина этого заключается в том, что руководство Армении демонстрирует неконструктивную позицию на этих переговорах, и международные посредники не оказывают необходимого влияния и давления на страну-оккупанта. Именно поэтому могу сказать, что в 2019 году в треке переговоров не было достигнуто какого-либо прогресса", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении, конечно же, вызывают и удивление, и сожаление.

"Мы все хорошо помним, что новое руководство Армении на начальном этапе поставило вопрос о том, что Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом, что Нагорный Карабах - «независимое государство», и Армения не может вмешиваться в дела этого независимого в кавычках государства. Все это - абсурдные мысли, потому что 90 процентов находящихся сегодня в Нагорном Карабахе воинских подразделений формируются из граждан Армении. Ежегодно из бюджета Армении в бюджет Нагорного Карабаха осуществляется трансферт крупных средств. Поэтому называть его «независимым государством» - чистая ложь. Просто такие выражения используются для того, чтобы затянуть переговоры или же сбросить с себя ответственность", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мы категорически не можем согласиться с этими выражениями.

"Мы высказали свое мнение, в то же время послы стран-сопредседателей Минской группы также выступили с похожими заявлениями. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. Одним из важных событий является то, что формат переговоров остался неизменным. Считаю, что это – наш дипломатический успех. То есть, попытки и предложения армянского руководства не были приняты. Это подтверждается и тем фактором, что у меня состоялись встречи с премьер-министром Армении. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проводят встречи, переговоры. Последняя встреча состоялась в начале этого месяца. С другой стороны, после провала идеи о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с так называемой «нагорно-карабахской республикой», был выдвинут очередной абсурдный тезис, - об этом уже все слышали, - премьер-министр Армении сказал, что Карабах – это Армения, и точка. То есть, это полностью опровергает предыдущий тезис, и это - очередная ложь. Потому что Карабах - не независимая страна, - его никто не признает, не признает ни одна страна, - и вопросы, которые я отметил ранее, – решения и итоговые резолюции, принятые крупными международными организациями, демонстрируют, что мировое сообщество признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, и Карабах – это не Армения, и чтобы доказать это, усилия не нужны", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и в первый раз, и во второй раз была сказана ложь.

"Однако правда в том, что – я сказал об этом в прямом эфире, - Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, и в нашей позиции в переговорном процессе нет и не может быть никаких изменений. Историческая правда на нашей стороне. Мы смогли доказать миру, что Нагорный Карабах – это исконная, историческая азербайджанская земля. Азербайджанский народ на протяжении веков жил и творил на этих землях. Мы все хорошо знаем, и сегодня мировое сообщество благодаря проводимой нами политике знает, что армяне - пришлый народ на Южном Кавказе, они были переселены царской Россией в наш регион после российско-иранской войны в XIX веке. После того как Кавказ стал составной частью Российской империи, для увеличения численности христианского населения в нашем регионе армяне были массово переселены из Восточной Анатолии и Ирана в Нагорный Карабах. Существует множество исторических документов, фактов, подтверждающих это. Это - не очень далекая история. То есть, армяне были переселены на наши исторические земли, потому что здесь надо было увеличить христианское население. Поэтому это - наша историческая земля, и об этом сейчас знает весь мир. Это - первое. Во-вторых, Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и когда мы вступали в ООН как независимая страна, уже была принята, поддержана и подтверждена территориальная целостность Азербайджана. Поэтому как с точки зрения исторической справедливости, так и международного права Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и урегулирование конфликта возможно именно на основе этих принципов. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Что касается принципа самоопределения народов, - Армения всегда ссылается на это, - этот принцип уже не работает в связи с данным конфликтом, потому что армянский народ уже самоопределился", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что у них есть независимое армянское государство, которое располагается на древних азербайджанских землях, и мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство.

"Поэтому наша принципиальная позиция заключается в том, что принцип территориальной целостности должен преобладать, наша территория должна быть восстановлена, и конфликт должен быть урегулирован только на основе этих принципов. Кроме того, есть решения и резолюции международных организаций - 4 резолюции Совета Безопасности ООН, похожие решения и резолюции Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, Европейского парламента, Совета Европы. Как я отметил, в прошлом году Европейский Союз подписал с нами документ, поддерживающий территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана", - сказал глава государства.

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