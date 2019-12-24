Президент Ильхам Алиев: Проект TANAP - наш стратегический актив

БАКУ /Trend/ - Проект TANAP - наш стратегический актив.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Сдача в эксплуатацию проекта TANAP, конечно, большое событие, историческое событие. Можно сказать, что этот проект, составляющий основную часть Южного газового коридора, был успешно завершен и по более низкой стоимости, чем планировалось ранее. То есть, для этого проекта изначально предусматривались более крупные средства. Однако в ходе строительства этот проект был реализован с большой экономией, и азербайджанский газ уже доведен до границ Европейского Союза. Поэтому церемония, проведенная в ноябре этого года на турецко-греческой границе, имела особое значение", - сказал глава государства.

По его словам, проект TANAP - наш стратегический актив.

"Мы приложили большие усилия для реализации этого проекта. Потому что мы все хорошо помним, что для транспортировки более крупных объемов азербайджанского газа на европейский континент было выдвинуто несколько проектов. Одним из них был Nabucco, были и другие проекты. Вокруг этих проектов проводились многочисленные дискуссии, организовывались конференции. Фактически мы потеряли несколько лет, потому что у этого проекта отсутствовал основной фактор: кто будет за него платить? Кто будет вести координацию между странами? На первоначальном этапе Европейский Союз взял эту миссию на себя и старался проводить координацию между странами. Упомянутые мною эти симпозиумы, конференции и презентации проводились с этой целью. Но мы тоже участвовали, и лично я неоднократно принимал участие. Каждый раз я видел, что речь здесь не идет о конкретных вопросах. Звучат хорошие лозунги, проходят хорошие презентации. Однако как нам это сделать, кто будет это делать, кто возьмет на себя - эти вопросы оставались открытыми. Когда мы касались этого вопроса, мы получали очень абстрактные ответы, не могли понять, в чем дело. Поэтому, когда увидели, что этот вопрос уже не находит своего решения, - а для санкционирования проекта «Шахдениз-2» этот вопрос обязательно должен был быть решен, потому что в противном случае, кто направит столько средств на буровые работы, если нет рынка, на газовом рынке ты заранее должен заключить контракт, после этого сможешь провести буровые работы. Это не нефть, чтобы можно было продать ее в любое место. Это - продукция, связанная с рынком. Поэтому, когда мы увидели, что этот вопрос пробуксовывает, мы выдвинули инициативу и представили ее турецкой стороне. Мы предложили, чтобы этот проект был назван TANAP - Трансанатолийский трубопровод. Турецкая сторона отреагировала положительно. Таким образом, в 2012 году я и уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Стамбуле это историческое соглашение", - сказал глава государства.

По его словам, примерно через год после этого консорциум «Шахдениз» дал санкцию на разработку проекта «Шахдениз-2».

"То есть, это были вопросы, тесно связанные друг с другом. Если бы TANAP не был подписан, «Шахдениз-2» висел бы в воздухе, и сегодня мы не смогли бы реализовать этот проект. Именно поэтому TANAP имеет очень важное значение. Потому что это позволило начать полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения «Шахдениз», чтобы таким образом залегающие там более одного триллиона кубометров газа добывались и транспортировались. Второй вопрос, для чего нам это нужно? Если бы TANAP не был бы подписан, то не было бы задействовано и месторождение «Абшерон», где сегодня уже готовятся к добыче. Никто туда не стал бы вкладывать средства. С месторождения «Абшерон» мы также ожидаем добычи как минимум 300 миллиардов кубометров газа. Зарубежный инвестор тоже вкладывает туда основные средства. Если бы не было газопровода, кто бы вложил в это средства? С других наших месторождений добывается природный газ, в том числе попутный. Сейчас мы принимаем и попутный газ. В то же время на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» имеются большие запасы газа, называемого «глубокий газ». Мы приближаемся и к его эксплуатации. Вот почему TANAP сыграл здесь особую роль. Это не просто трубопровод, проходящий через территорию Турции. Он будет обеспечивать и уже обеспечивает и Турцию, и Грузию, и Европу. В то же время это позволит нам использовать все наши газовые ресурсы, привлечь иностранных инвесторов, и вновь будут вложены миллиарды долларов. Таким образом, Азербайджан в будущем будет зарабатывать средства от экспорта газа. Потому что наши нефтяные месторождения уже известны. Правда, сейчас с зарубежными компаниями разрабатываются новые проекты. Уверен, что и они будут подписаны. Мы ждем хороших результатов и от уже подписанных проектов. Однако в долгосрочной перспективе нашим основным источником дохода будет природный газ. Поэтому TANAP имеет очень большое значение", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время TANAP создал возможность для строительства европейского газопровода - Трансадриатического трубопровода, то есть, трубопровода, именуемого TAP.

"Уровень реализации этого проекта уже превысил 90 процентов. Также должен отметить, что инициатором всех этих проектов был Азербайджан. Инициатором и основным организатором Южного газового коридора был Азербайджан. Южный газовый коридор состоит из четырех проектов: «Шахдениз-2», Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP. Азербайджан участвует в каждом из них. Имея 58-процентную долю в TANAP, мы являемся основными акционерами проекта. У нас 20-процентная доля в TAP и в других проектах. Поэтому это имеет очень большое историческое значение. Уверен, что Южный газовый коридор, официальное открытие которого мы отметили в прошлом году, полностью будет введен в строй в следующем году", - сказал глава государства.

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