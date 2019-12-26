Мазахир Панахов: ЦИК должна рассмотреть и утвердить окончательные итоги муниципальных выборов в 20-дневный срок

26 декабря 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей из более чем 92 процентов избирательных участков, предварительные итоги муниципальных выборов, состоявшихся 23 декабря, известны.

Об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Панахов отметил, что результаты муниципальных выборов будут обнародованы в соответствии с законодательством: "Согласно Избирательному кодексу, ЦИК в 20-дневный срок должна рассмотреть и утвердить окончательные результаты муниципальных выборов".

Он добавил, что результаты выборов должны быть представлены общественности не позднее, чем в 25-дневный срок.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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