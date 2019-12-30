Эльмар Мамедъяров: Наши внешнеполитические приоритеты остаются неизменными

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров отвечает на вопросы СМИ по итогам 2019 года.

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-Как Вы оцениваете 2019 год с точки зрения переговоров, ведущихся по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта? Какие конкретные вопросы обсуждались сторонами? В течение года стороны выступили с предложениями по осуществлению гуманитарных мер в рамках разрешения конфликта, в этом ключе состоялись взаимные визиты представителей СМИ. Считаете ли Вы данные инициативы полезными, и ожидается ли продолжение подобных визитов в будущем?

-В этом году в рамках переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ29 марта в Вене состоялась встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, а также 5 встреч на уровне министров иностранных дел двух стран: 16 января в Париже, 15 апреля в Москве, 20 июня в Вашингтоне, 23 сентября в Нью-Йорке и 4 декабря в Братиславе. Исходя из интенсивности проведения этих встреч, как бы напрашивается вывод, что обе стороны заинтересованы в продвижении переговорного процесса. Однако, учитывая совершенно беспочвенные и противоречивые заявления, сделанные в течение года армянской стороной, а также тот факт, что на встречах не было достигнуто каких-либо конкретных результатов, должны с сожалением отметить, что и 2019 год можно рассматривать как «год упущенных возможностей» для разрешения конфликта.

С одной стороны, руководство Армении, заявляющее о заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, с другой – своими несогласующимися друг с другом высказываниями то о так называемой «независимости», то о «миацуме» нанесло удар по переговорному процессу и усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Действительно, в результате встреч были выдвинуты инициативы по осуществлению мер в гуманитарной плоскости и подготовке населения двух стран к миру, в этой связи в качестве первого шага даже состоялись взаимные визиты представителей прессы Азербайджана и Армении. Однако дальнейшие попытки Армении политизировать эту инициативу и использовать её в качестве пропагандистского инструмента подняли вопрос о степени готовности этой страны подготовить свой народ к миру. В то время как на самом деле журналисты, привлечённые к этой инициативе, и особенно поддерживающая их сторона, должны чувствовать ответственность и не подрывать процесс. В противном случае, подобные инициативы и попытки навести мосты между двумя народами не будут иметь никакого смысла. Таким образом, на развитие указанных инициатив в будущем нужно смотреть сквозь эту призму, и тогда можно будет говорить о следующих шагах.

Хотел бы повторить то, что я всегда говорил: мы – две соседние страны, и рано или поздно после разрешения конфликта представители обеих общин вновь будут вынуждены жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны. В этой связи, осуществляемые меры по укреплению доверия и гуманитарные инициативы должны служить именно продвижению урегулирования конфликта, устранению фактора оккупации территорий Азербайджана и обеспечению возвращения внутренне перемещенных лиц в их дома и к утраченному имуществу.

-Учитывая тот факт, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта не было выдвинуто новых предложений, можно ли сказать, что они зашли в тупик? Что дало нам ведение переговоров на протяжении этих лет, в чём состоит их эффективность? Могут ли переговоры между Арменией и Азербайджаном вестись без посредников, и как Азербайджанская община Нагорного Карабаха может быть привлечена к этим переговорам?

-Правда, в этом году не удалось достичь конкретного прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта, но не было бы верным рассматривать это как то, что «переговоры зашли в тупик». Многочисленные встречи и конкретные инициативы, выдвинутые в течение года, демонстрируют определённую необходимость в продолжении переговорного процесса. Мы всегда заявляли, что до тех пор, пока есть возможность для мирного урегулирования конфликта путём переговоров, мы будем её использовать. Конечно, цель состоит в том, чтобы через субстантивные переговоры о сути вопроса продвигать процесс вперёд.

Для этого были разработаны все принципы, элементы, этапы, они были обсуждены и вновь рассмотрены. Во всех документах, подготовленных до настоящего времени, проясняются вопросы поэтапного урегулирования конфликта, освобождения наших оккупированных территорий, возвращения внутренне перемещенных лиц и урегулирования проблемы статуса на последующем этапе. Чтобы ознакомиться с этими элементами, достаточно прочитать заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта сего года. Что же касается вопросов безопасности и статуса, которые постоянно поднимаются Арменией, хотел бы вновь подчеркнуть, что оба вопроса должны регулироваться в рамках процесса урегулирования согласно соответствующим решениям ОБСЕ, а также резолюциям СБ ООН, которые, как известно, не имеют срока давности. О каком статусе можно говорить без возвращения азербайджанского населения Карабаха? Кроме того, вопрос безопасности, наряду с армянской общиной, достаточно важен и для азербайджанской общины региона и всем известно, что тут необходимо применение международных миротворческих механизмов.

Выспрашиваете, что дали нам переговоры. А что тогда разрешение конфликта, если не ведение переговоров? Даже если конфликт разгорится вновь, переговоры всё равно потом возобновятся, потому что не бывает ни вечной войны, ни вечных переговоров. Мы ведём переговоры ради восстановления нарушенного международного права, восстановления суверенитета Азербайджана в международно признанных границах и демонстрации того, что Азербайджан един в своём слове и деле и привержен переговорам до тех пор, пока не исчерпан потенциал мирного урегулирования. Мы ведём переговоры, дабы освободить территории Азербайджана от оккупации!

Сегодня из-за агрессивной политики Армении между нашими странами отсутствуют дипломатические отношения, и переговоры между сторонами осуществляются при посреднических усилиях трёх ведущих стран мира, постоянных членов СБ ООН, главного международного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности.

-Армения не даёт согласия на обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех», эта страна не хочет освобождать незаконно задержанных Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Как этот шаг, противоречащий идеям взаимного доверия, влияет на процесс разрешения конфликта?

-Действительно, Азербайджан, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, выступил с инициативой осуществить обмен пленных и удерживаемых гражданских лиц по принципу «всех на всех». Армянская же сторона в нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, которые устанавливают запрет на захват гражданских заложников и требуют гуманного отношения к гражданским лицам во время вооружённых конфликтов, продолжает грубо нарушать взятые ею на себя международные обязательства. Уже более 5 лет наши соотечественники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев удерживаются со стороны Армении в заложниках, что к тому же обставлено якобы «постановлением суда» незаконного режима, созданного на наших оккупированных территориях. Эти люди, которые представляются армянской стороной как "преступники", отправились на родные земли, чтобы посетить могилы предков в Кельбаджарском районе Азербайджана, ныне находящемся под военной оккупацией. Если возвращение в родные дома–преступление, то что тогда изгнание этих людей с земель, где они жили, и попрание тем самым их основополагающих прав?!

Знаете, армянская сторона должна наконец осознать, что прогресс в деле разрешения конфликта невозможен без восстановления основополагающих прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, и их возвращения в свои дома. Европейский суд по правам человека в своём решении по делу «Чирагов и другие против Армении», наряду с тем, что установил ответственность Армении как оккупирующей стороны, вновь подтвердил право азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение в свои дома или постоянные места жительства. Хотелось бы отметить, что адвокаты Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева подали жалобу в Европейский суд по правам человека, и Правительство Азербайджана также вовлечено в это дело. Надеемся, что Суд скоро огласит свою позицию, относительно данного вопроса.

-Как Вы оцениваете деятельность Азербайджана во внешней политике на протяжении текущего года и итоги 2019 года в целом?

-В этом году продолжилась успешная реализация внешнеполитического курса нашей страны под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Дальнейшее развитие получили активное участие нашей страны как в двусторонних, так и в многосторонних платформах, расширение отношений сотрудничества и партнёрства с зарубежными странами и организациями, доведение до мировой общественности правды об Азербайджане, в особенности, об армяно-азербайджанском конфликте, организация у нас международных мероприятий высокого уровня, а также наше участие в важных международных инициативах и вклад в их реализацию.

Примечательно, что в этом году наша страна приняла саммиты двух международных организаций. Председательство в Движении Неприсоединения и Тюркском Совете в следующем году будет осуществляться Азербайджаном. В следующем году наша страна будет председательствовать и в двух других региональных организациях: ГУАМ и ТРАСЕКА. Это, конечно же, прекрасный пример доверия, оказанного Азербайджану многочисленными странами-членами указанных организаций. В этом году Азербайджан, ещё более расширив географию своего представительства в международных и региональных организациях, присоединился к Группе 77, объединяющей в своих рядах 135 государств, а также получил статус наблюдателя при Тихоокеанском Альянсе.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжал оставаться в повестке дня всех международных платформ с нашим участием, где были приняты заявления, резолюции, рекомендации и прочие документы, служащие дальнейшему укреплению правовой базы урегулирования конфликта.

В уходящем году были подписаны Совместные коммюнике об установлении дипломатических отношений с Объединённой Республикой Танзанией, Барбадосом и Республикой Намибия, тем самым число стран, с которыми Азербайджанская Республика установила дипломатические отношения, увеличилось до 185. В этом году в нашей стране начали действовать посольства Черногории и Словацкой Республики.

Как отметил Президент Ильхам Алиев в своём интервью, данном по итогам 2019 г. представителям азербайджанских СМИ, в течение года главы государств и правительств более 40 стран совершили визиты в Азербайджан как с целью участия в проведённых у нас различных международных мероприятиях, так и на двусторонней основе. В том же порядке министры иностранных дел 61 зарубежного государства посетили нашу страну, а я в качестве министра иностранных дел Азербайджанской Республики нанёс официальные и деловые визиты в 27 стран. Учитывая, что каждый визит является вкладом в развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества, мы можем сделать вывод о том, насколько значительным является 2019 год с точки зрения расширения рамок международной активности нашей страны.

-Азербайджан и Европейский Союз в этом году и так не смогли подписать Соглашение о стратегическом партнёрстве, которое призвано создать правовую основу для двусторонних отношений. Как можно оценить ситуацию на переговорах? Учитывая тот факт, что состав Европейской комиссии был обновлён, можно ли сказать, что это повлияет на затягивание переговоров?

-Азербайджан и Европейский Союз (ЕС) связаны отношениями партнёрства, основанного на равенстве, взаимном уважении и доверии. В многочисленных заявлениях официальных лиц ЕС, а также резолюциях, принятых Европейским парламентом, выражается однозначная поддержка независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а наша страна рассматривается как надёжный и важный партнёр Союза.

Как известно, Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой вступило в силу в 1999 году, но за последние 20 лет в Азербайджане произошло много изменений, мы превратились в одного из важнейших геополитических игроков в регионе и мире. Наша страна была инициатором и воплотителем ряда транспортных, энергетических, культурных и политических проектов глобального и регионального уровня. Проводятся успешные реформы в области повышения общественного благоденствия граждан, юстиции, социального и государственного управления. В настоящее время Азербайджан стал одним из крупнейших инвесторов с целью реализации экономических проектов в регионе и первой среди стран «Восточного партнёрства» по уровню вложений в ЕС. В разгар европейского экономического кризиса мы посредством реализации проекта «Южный газовый коридор» в одной только Греции поддержали создание пяти тысяч новых рабочих мест, вложили 15 млрд. евро в европейскую экономику. В первой половине 2020 года планируется поставить первый азербайджанский газ в Европу в рамках проекта TAP, который играет важную роль в энергетической безопасности ЕС. Наша страна превратилась из нуждающейся в 1990-х годах в помощи ЕС в государство, которое сейчас оказывает реальную поддержку развитию Европы. Словом, в отношениях Азербайджан – ЕС возникла качественно новая ситуация.

Именно по этой причине для развития и расширения своих отношений с ЕС Азербайджан избрал особый путь, основанный на принципах равноправия и взаимного уважения, предложив провести переговоры по «Соглашению о стратегическом партнёрстве», и Брюссель принял это предложение. Таким образом, расширение рамок политических и экономических отношений между Сторонами, реализация на стратегическом уровне партнёрских отношений в энергетическом секторе, а также подписание с уже девятью государствами-членами ЕС документов стратегического содержания обусловили необходимость разработки нового всеобъемлющего соглашения. С февраля 2017 года на основе проекта, представленного азербайджанской стороной, начались переговоры с ЕС по новому документу.

Менее чем за 3 года было проведено множество раундов переговоров по данному весьма объёмному проекту, и большая часть документа была согласована. Стороны никогда не устанавливали каких-либо обязывающих сроков завершения переговоров, а также парафирования и подписания документа. Для нас в переговорах важны не количество и временные ограничения, а качество. Не связанный шаблонами, основанный на реальности и удовлетворяющий обе стороны подход является одним из ключевых факторов достижения положительного результата. Азербайджанская сторона продолжит работу в этом направлении с новым руководящим составом Европейской комиссии. Азербайджан является сторонником качественного соглашения, и оно непременно должно отвечать национальным интересам нашей страны.

-2019 год был очень плодотворным и эффективным с точки зрения развития азербайджано-российских отношений. Здесь следует отметить визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию, а также регулярные визиты российских официальных лиц в Азербайджан. Кроме того, наработана практика ежегодных взаимных официальных визитов на уровне глав МИД, в рамках которой ваш российский коллега недавно посетил Баку. В данной связи, ожидается ли ваш ответный визит в Москву в 2020 г.? И в целом, на ваш взгляд, чем запомнится следующий год в наших двусторонних отношениях?

-Прежде всего, хотелось бы согласиться с данной вами высокой оценкой итогов завершающегося года в плане развития отношений между Азербайджаном и Россией. С удовлетворением должен отметить, что эти отношения из года в год демонстрируют стабильность и динамизм. В нынешнем году, который близится к своему завершению, данная позитивная динамика также получила своё развитие. Безусловно, определяющую роль продолжают играть плотные контакты и доверительный диалог на уровне высшего политического руководства, о которых вы упомянули в своём вопросе. Это создаёт благоприятные рамки для дальнейшего развития стратегического партнёрства, охватывающего весь спектр наших отношений от политического взаимодействия до торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Как известно, развитие наших связей носит целенаправленный и программный характер. Реализуются меры, предусмотренные т.н. «дорожными картами» по конкретным направлениям, шесть из которых были подписаны в ходе прошлогоднего официального визита Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева в Российскую Федерацию, а две – по итогам состоявшегося в декабре с.г. в Баку восемнадцатого заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Предварительные оценки позволяют говорить, что товарооборот между нашими странами в 2019 г. выйдет на уровень порядка 3 миллиардов долларов США.

Позитивным трендом 2019 г. было продолжение роста туристического потока из России, который приблизился к отметке одного миллиона человек. Это весьма впечатляющий показатель, и он нас радует, так как является наглядным подтверждением интенсивности человеческих контактов. Ну и, конечно, это говорит о том, что россияне чувствуют себя комфортно в Азербайджане, где встречают тёплый приём и пользуются преимуществами отсутствия языкового барьера.

Мы ожидаем, что все эти положительные тенденции получат своё продолжение и в наступающем году. Надеюсь, что свой вклад в этот процесс сможет внести и продолжение практики обмена взаимными визитами на уровне глав внешнеполитических ведомств, которую я считаю весьма полезной.

Конечно, мы возлагаем особые надежды на интенсификацию переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одним из коих является Российская Федерация. Полагаем, что интересы мира и стабильности в регионе диктуют необходимость скорейшего выхода на осязаемые политические результаты. Верим, что Россия способна сыграть одну из ключевых ролей в деле начала распутывания конфликтного узла.

Так что, в целом, мы смотрим в будущее с оптимизмом и со своей стороны преисполнены решимостью действовать в направлении реализации стратегических целей нашего развития.

-Среди экспертов есть мнение, что постсоветские страны вынуждены делать выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Но можем ли мы сказать то же самое об Азербайджане?

-Азербайджан не мыслит категориями выбора по принципу «или-или». Все наши внешнеполитические решения продиктованы в первую очередь интересами развития нашей страны. И любые попытки извне навязать тот или иной выбор обречены на провал, что демонстрирует вся новейшая история, в том числе опыт последнего десятилетия. Эти реалии уже однозначно осознают и те внешние силы, которые предпринимали такого рода попытки.

Проводя курс на развитие взаимовыгодного равноправного сотрудничества как с соседними государствами, так и с крупными глобальными партнёрами, Азербайджан уже добился весомых результатов. Уверены, что верно выстраивая линию расширения и углубления этого взаимодействия, мы сможем добиться ещё более значимых успехов.

А в целом, мы исходим из позиции, которая, к слову, была вновь оглашена в ходе недавнего заседания Совета Министров ОБСЕ в Братиславе – единство и неделимость общего пространства безопасности, не создающего помех для развития многопланового сотрудничества по разным векторам.

-Одним из вопросов, находившихся в центре внимания в этом году, стала делимитация границ между Азербайджаном и Грузией. Хотели бы узнать ваши соображения по этому поводу. Видится ли возможным устранение существующих между сторонами разногласий по поводу делимитации границы в течение следующего года?

-Делимитация государственной границы между Азербайджаном и Грузией проводится в соответствии с применяемыми в международной практике правилами. Как известно, Государственная Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами действует с 1996 года. Последнее заседание Комиссии состоялось в этом году в Баку. 314 километров 480-километровой границы между двумя странами – согласованы, а переговоры по остающимся несогласованным участкам протяжённостью в 166 км продолжаются. В этом году было проведено две встречи экспертов, следующая же, как ожидается, состоится в Тбилиси в начале следующего года.

Разногласие, о котором вы говорите, заключается в том, что на самом деле существуют несогласованные участки, и для его устранения экспертам следует осуществить такие мероприятия как соответствующие исследования, включая изучение архивных и картографических материалов. Но важно то, что и Азербайджан, и Грузия являются приверженцами скорейшего завершения процесса делимитации. Надеюсь, что вопрос делимитации государственной границы между двумя странами найдёт своё решение, основываясь на международной практике, в правовой плоскости и в соответствии с нашими отношениями стратегического партнёрства.

-За последние два года между Прикаспийскими странами наблюдается активное взаимодействие и устранены факторы, препятствующие сотрудничеству между странами региона. Как Вы оцениваете перспективы более эффективной деятельности в Каспийском регионе в будущем?

-В прошлом году подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря стало важным шагом для нашего региона и страны. Этот документ способствует дальнейшему развитию отношений между прикаспийскими государствами, а также развитию климата стабильности, прогресса и взаимного доверия в Каспийском регионе. Сотрудничество в Каспийском регионе ведётся на основе уважения к интересам сторон, территориальной целостности и суверенитету друг друга. Конвенция, обеспечивая последовательность и безопасность хозяйственно-экономической деятельности на море, создаёт благоприятную почву для дальнейшего расширения подобной деятельности в будущем. В настоящее время ратификация Конвенции всеми сторонами является одной из основных стоящих перед нами задач. На следующем этапе важно, чтобы Конвенция вступила в силу и вытекающие из неё вопросы нашли своё решение. Следует отметить, что в целях эффективного претворения Конвенции в жизнь функционирует Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Определение правового статуса Каспийского моря станет важным вкладом в реализацию транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, которые имеют большое значение для нашего региона и мира. Таким образом, для действующих в регионе субъектов завершился период неопредёленности с правовым статусом Каспийского моря. В Конвенции принята во внимание важность раскрытия морского транзитного потенциала, закреплён принцип обеспечения свободы и безопасности торгового судоходства для прикаспийских государств. Азербайджан тесно сотрудничает с каждой прикаспийской страной в политической и экономической сферах. Это важный фактор в обеспечении взаимной безопасности и доверия на Каспии.

-Хотели бы внести ясность в отношения Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества. Когда Азербайджан получит при этой организации статус партнёра по диалогу?

-Как известно, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) считается одной из важнейших региональных организаций в пространстве Азии, а среди её основных целей – совместная работа по достижению мира, безопасности и стабильности в регионе. Что касается отношений нашей страны с ШОС, следует отметить, что на саммите Организации в Уфе 9-10 июля 2015 г. было принято решение предоставить Азербайджану статус партнёра ШОС по диалогу. Существующие направления сотрудничества между нашей страной и ШОС отражены в Меморандуме, подписанном сторонами в 2016 г. Так, к сферам сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ШОС отнесены традиционные приоритетные направления деятельности организации, а также вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечения региональной безопасности и стабильности, имеющие особое значение для Азербайджана. В центре внимания также находятся проблемы межкультурного диалога, пропаганды мультикультурализма и толерантности, по которым наша страна играет важную роль на международной арене. Кроме того, в рамках продвижения Азербайджана как трансрегионального мультимодального транспортного узла, сотрудничество в сферах экономики, транспорта и телекоммуникаций, торговли и инвестиций, которое играет важную роль в рамках ШОС, было определено в качестве направления взаимодействия с этой организацией.

Следующей же ступенью сотрудничества в рамках ШОС является статус наблюдателя, и в 2018 году наша страна официально подала заявку в Организацию с целью получения этого статуса. Данный вопрос в настоящее время рассматривается в рамках ШОС, и мы полагаем, что текущее активное сотрудничество между ШОС и Азербайджанской Республикой получит ещё большее развитие после получения нами вышеупомянутого статуса наблюдателя.

-Азербайджан в ходе осуществления им функций председательства в Совете Безопасности ООН в период своего непостоянного членства в этом органе впервые в истории Объединённых Наций выступил инициатором проведения встречи высокого уровня по укреплению партнёрства между ООН и ОИК. В этот период был также осуществлён визит членов Совета Безопасности ООН в Африку. Будет ли Азербайджан и во время своего председательства в Движении Неприсоединения прилагать усилия по установлению контактов между находящимися в разных регионах странами, которые являются членами различных организаций?

-Прежде всего, хотелось бы вновь подчеркнуть важность принятия Азербайджаном председательства в Движении Неприсоединения. Состоявшийся 25-26 октября 2019 г. в Баку с участием 159 делегаций XVIII саммит этой второй после ООН по числу государств-членов глобальной политической платформы, а также принятые по его итогам документы, включая выражение поддержки суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках её международно признанных границ, наглядно продемонстрировали дальнейший рост авторитета нашей страны на мировой арене. В данной связи показателен сам факт того, что Азербайджан, вступив в ряды Движения в 2011 г., через восемь лет возглавил его, предложив актуальную в динамичных условиях сегодняшнего дня повестку председательства. Так, мы намерены в духе развития основополагающих Бандунгских принципов способствовать приданию нового импульса активности Движения в области поддержания международного мира и безопасности, а также создания благоприятных условий для развития сотрудничества.

В целом, председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения будет направлено на укрепление позиций и влияния Движения в системе международных отношений. Усиление позиций ДН откроет перед ним новые возможности для сотрудничества и расширит его способность вносить вклад в международные дела. Одним из приоритетов в этом направлении станет учреждение механизмов диалога с другими региональными и международными организациями. В частности, будут предприняты усилия по расширению рамок сотрудничества со странами и организациями в Африке, Латинской Америке и Азии.

-В чём состоят приоритеты внешней политики Азербайджана на будущий год? Можно ли отметить, по каким направлениям мы продолжим нашу дипломатическую деятельность в 2020 году, и на какие области будет обращено более пристальное внимание?

-Внешняя политика Азербайджана осуществляется в соответствии с национальными интересами нашей страны под непосредственным руководством главы государства, и наши внешнеполитические приоритеты остаются неизменными. Они включают в себя восстановление суверенитета Азербайджанской Республики в пределах её международно признанных границ, продолжение и дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества с иностранными государствами, активное участие в международных отношениях, участие в инициативах, вносящих вклад в обеспечение международного мира, безопасности, развития и прогресса, достойное представительство Азербайджана на международной арене и другие вопросы.

Что же касается конкретных действий, которые должны быть предприняты в течение года по каждому из приоритетных направлений, то здесь в дополнение к традиционно предпринимаемым шагам будет уделено внимание и вопросам, проистекающим из исполнения нами функций председательства в четырёх международных / региональных организациях (Движение Неприсоединения, ТРАСЕКА, Тюркский Совет, ГУАМ). Ну и конечно, при непосредственном участии наших дипломатических миссий будет продолжено активное продвижение интересов Азербайджана в двустороннем и многостороннем форматах.

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