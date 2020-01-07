Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в сфере энергоснабжения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в сфере энергоснабжения. Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Вугара Ахмедова в связи с назначением на должность председателя Открытого акционерного общества (ОАО) «Азеришыг».

По словам главы государства, энергоснабжение является стратегической отраслью Азербайджана, как и любой другой страны.

“В последние годы в нашей стране была проделана очень большая работа в этой области. В рамках принятой в 2004 году первой Государственной программы социально-экономического развития регионов предусматривалось создание энергетических мощностей. Мы уже полностью добились этого. Сегодня у нас есть дополнительные энергетические мощности примерно на 1000 мегаватт, которые составляют резерв, а также расширяют наш экспортный потенциал. В минувшем году наша страна получила от экспорта электроэнергии порядка 60 миллионов долларов", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в основе всей этой работы лежит создание генерационных мощностей.

"За последние 15 лет мы создали около 3000 мегаватт новых генерационных мощностей, были построены многочисленные электростанции, и, таким образом, Азербайджан стал одной из ведущих стран в мире в этом направлении. В то же время большое внимание уделялось реконструкции и прокладке распределительных линий. Конечно, распределительная сеть должна отвечать современным стандартам, что является одним из основных вопросов повестки дня. Было время, когда энергоснабжение нашей страны находилось в руках частных структур, и эта практика не оправдала себя. Наоборот, создала для нас большие проблемы", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в прошлые годы страна сталкивалась с определенными проблемами в сфере снабжения электроэнергией.

“Сегодня некоторые забыли, что в свое время из-за нехватки электроэнергии телеканалы в ночные часы отключались. Энергоснабжение Баку оказалось в плачевном состоянии. Монополизировавшая энергоснабжение Баку компания «Бармек» полностью вывела из строя энергетическое хозяйство. Сейчас многие забыли тот период. Я хорошо помню это, именно по моему указанию и распоряжению неудовлетворительная работа иностранных бизнесменов была широко проанализирована. Энергоснабжение Баку вновь было возвращено государству и был создан «Азеришыг». Именно я назвал это Акционерное общество «Азеришыг». С того времени государство, выделив на эту сферу крупные средства, смогло создать серьезный перелом. Сегодня в Азербайджане полностью обеспечивается энергоустойчивость. Но, несмотря на все эти позитивные моменты, были и большие недостатки, просчеты. Иначе мы не столкнулись бы в 2018 году с той аварией. Проведенный после аварии анализ показал, что это произошло исключительно в результате халатности и безответственности. Мне было подробно доложено со снимками, доказательствами, в каком ужасном состоянии находилась наша Мингячевирская теплоэлектростанция. Глядя на эти снимки, приходишь в ужас. Какая халатность, какая безответственность! Поэтому руководство «Азерэнержи» было полностью заменено", - отметил глава государства.

По его словам, в последние годы проделана большая работа в направлении стабильного обеспечения страны электроэнергией.

“Были капитально отремонтированы, можно сказать, реконструированы 5 блоков Мингячевирской теплоэлектростанции, восстановлены потерянные мощности. Мы восстановили примерно 400 мегаватт потерянных мощностей. То есть, наши действующие электростанции потеряли эти мощности именно из-за безответственности и непрофессиональных действий. В результате ремонтных работ мы восстановили мощности в 400 мегаватт без строительства новых станций. На остальных 3 блоках Мингячевирской теплоэлектростанции в 2020 году будет проведена реконструкция и получены дополнительные энергетические, генерационные мощности", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что параллельно с этим в 2019 году была сдана в эксплуатацию электростанция «Шимал-2» мощностью 400 мегаватт.

"Данный фактор также значительно укрепляет наш энергетический потенциал. В то же время в настоящее время мы серьезно занимаемся созданием возобновляемых видов энергии. Уже функционирует ветряная электростанция на 50 мегаватт. Сегодня частные, иностранные компании проявляют большой интерес к этой сфере, хотят вкладывать сотни миллионов долларов инвестиций, и мы высоко оцениваем это. Таким образом, для удовлетворения в предстоящие годы наших возрастающих потребностей необходимо создавать новые станции и проинспектировать действующие установки, обеспечивающие электроэнергию, построить новые подстанции, отремонтировать действующие. Мы проводим и будем последовательно проводить всю эту работу. «Азеришыг» также должен руководствоваться в своей работе самыми современными принципами. Все наше энергетическое хозяйство должно отвечать высоким стандартам. Необходимо обеспечить устойчивость электроэнергии - начиная с генерации до последней точки – квартир граждан", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан, в прошлом зависел от импорта электроэнергии, а сегодня сам экспортирует ее.

“В рамках многочисленных поездок в регионы я принимал участие в открытии ряда электростанций, подстанций. Всегда интересуюсь, как обстоят дела с электроэнергией в районах. В последние годы в данной сфере наблюдается очень большой перелом, и этот процесс будет продолжен. Пока еще есть энергетическая инфраструктура, нуждающаяся в ремонте. Мы будем последовательно решать эти вопросы, чтобы в данной сфере не было никаких проблем. Рост населения и промышленного потенциала в нашей стране диктует необходимость того, чтобы данная сфера постоянно находилась в центре внимания. Поэтому когда я приступил к деятельности в качестве Президента большое внимание среди инфраструктурных проектов в первую очередь было уделено именно данной отрасли. По моему указанию и под моим контролем в регионах было построено несколько электростанций. Мы построили станции «Хачмаз», «Шахдаг», «Астара», «Шеки», «Баку», чтобы в каждом регионе имелись и увеличивались мощности. В городе Ширван построена электростанция «Джануб» генерационной мощностью около 800 мегаватт. Сданы в эксплуатацию электростанции «Шимал-1», «Шимал-2». Все это требует большого труда, дальновидности. В свое время мы зависели от импорта. А сейчас обеспечиваем себя электроэнергией и экспортируем ее. Экспорт возможен только в том случае, если полностью обеспечены внутренние потребности. Сегодня мы смогли добиться этого", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что неслучайно Давосский всемирный экономический форум дал очень высокую оценку проделанной в этой области работе.

"По коэффициенту доступности электроэнергии Давосский форум удостоил Азербайджан первого места в СНГ, а в мировом масштабе мы занимаем второе место. По этому показателю мы определи самые развитые страны. Основная цель производства и распределения электроэнергии заключается в доставке ее предприятиям и гражданам. Это и есть доступность. То есть, энергия доступна людям и предприятиям, и по этому коэффициенту мы занимаем второе место в мире. Вот результат проделанной нами работы. Но мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами. И перед «Азерэнержи», и перед «Азеришыг» поставлены очень большие задачи. Уверен, что эти задачи будут последовательно выполняться, и, таким образом, обеспечение электроэнергией постоянно будет находиться на высоком уровне", - сказал глава государства.

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