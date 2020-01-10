В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)

10 января 2020 14:09 (UTC+04:00)

В Бишкеке будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров глав двух государств на полях Тюркского саммита в городе Чолпон-Ата в 2018 году и в городе Баку в 2019 году. Об этом сказал в пятницу президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на церемонии закладки капсулы под строительство парка, сообщает Trend со ссылкой на Вечерний Бишкек.

Кроме этого, азербайджанская сторона намерена построить среднюю школу в жилмассиве "Кок-Джар".

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что эти мероприятия реализовываются в рамках ранее достигнутых договоренностей и являются свидетельством высокого уровня дружбы и сотрудничества стран.

"Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном, которые прошли испытание временем", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Он поблагодарил азербайджанскую сторону в лице Президента Ильхама Алиева за содействие в строительстве парка и выразил уверенность в том, что он станет символом истинной дружбы двух народов.

По данным мэрии города Бишкек, Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана будет расположен на территории 5,5 га. Помимо прочей инфраструктуры в нем будут установлены фонтаны, искусственные бассейны, открытый амфитеатр, детские площадки и др.

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  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке построят Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
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