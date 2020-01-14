Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием, сообщает во вторник Trend.

В публикации говорится: «Сегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академику Хошбахту Юсифзаде. Хошбахт муаллим – живая легенда, вписавшая яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана. Как истинный представитель азербайджанской интеллигенции, он, благодаря своим личным качествам, знаниям, богатому опыту, научной и практической деятельности, завоевал искреннюю любовь и уважение всего нашего народа. В этот знаменательный день от всей души поздравляю Хошбахт муаллима по случаю 90-летнего юбилея и награждения высшей государственной наградой Азербайджанской Республики - орденом "Гейдар Алиев", желаю ему крепкого здоровья и передаю свои наилучшие пожелания!"

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