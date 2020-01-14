Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием

14 января 2020 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием, сообщает во вторник Trend.

В публикации говорится: «Сегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академику Хошбахту Юсифзаде. Хошбахт муаллим – живая легенда, вписавшая яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана. Как истинный представитель азербайджанской интеллигенции, он, благодаря своим личным качествам, знаниям, богатому опыту, научной и практической деятельности, завоевал искреннюю любовь и уважение всего нашего народа. В этот знаменательный день от всей души поздравляю Хошбахт муаллима по случаю 90-летнего юбилея и награждения высшей государственной наградой Азербайджанской Республики - орденом "Гейдар Алиев", желаю ему крепкого здоровья и передаю свои наилучшие пожелания!"

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Хошбахта Юсифзаде с 90-летием
Новости по теме
"Большое, человеческое спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за прекрасные условия для наших детей!" – репортаж из Детского психоневрологического центра (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11 января 13:46
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Бахадура Тагиева
Политика 7 января 19:04
Первый Вице-президент Мехрибан Алиева - в числе мировых лидеров в итоговой "Формуле власти" Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Политика 31 декабря 2019 16:52
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом
Политика 31 декабря 2019 00:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном веселье в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма (ФОТО)
Политика 30 декабря 2019 23:57
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Во всех сферах жизни наша страна добивается новых успехов, новых побед
Политика 30 декабря 2019 23:14
Лента новостей
В Туркменистане утверждены лимиты водопользования
Энергетика 10:13
В Узбекистане пройдет один из крупнейших авиафорумов в мире
Бизнес 10:13
В Туркменистане аккредитован новый посол Ирана
Туркменистан 10:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:03
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 09:59
Какие услуги включены в Пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане
Общество 09:59
В Пекине заявили, что противоречия с США привели к диверсификации и росту экспорта Китая
Китай 09:56
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:52
Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 января
Финансы 09:44