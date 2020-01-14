Азербайджан для России самая значимая страна на Южном Кавказе - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Азербайджан является для России самой приоритетной страной на Южном Кавказе.

Такое мнение высказал Trend эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов.

"Между нашими странами установлены доверительные отношения и это не просто слова. Участие в общих проектах геоэкономического значения, в общих геополитических треугольниках, наличие целого ряда вопросов, имеющих отношение как к России, так и к Азербайджану – все это говорит о повышенной заинтересованности Москвы в Баку", - считает Ибрагимов.

По словам политолога, прежде всего, Россия нацелена на углубление развития экономических отношений, однако, помимо прочего, Баку предоставляет площадку для проведения крайне важных переговоров, в частности, на уровне военного руководства России и НАТО: «Баку задействован в реализации энергетического коридора. В Азербайджане успешно работают крупные нефтяные российские компании, такие как "Газпром нефть", "Лукойл", "Транснефть", "Метровагонмаш", который поставляет вагоны для бакинского метрополитена. Иными словами, Азербайджан более чем заинтересован в том, чтобы Россия активно развивала и кооперировала свои экономические взаимоотношения именно с Баку в этих направлениях. Российско-азербайджанские отношения являются идеальным примером, как выстраивать добрососедские взаимоотношения стратегического характера».

Что касается перспектив военно-технического сотрудничества Азербайджана и России в новом 2020 году, эксперт отметил, что все зависит от того, насколько Азербайджан будет заинтересован в закупках нового вооружения: «Россия может предложить пользующиеся высоким спросом на мировом рынке самолеты Су-30СМ и Су-35, которые технологически значительно превосходят многие зарубежные аналоги. Учитывая, что товарооборот между странами по итогам 2019 года увеличился на 500 миллионов долларов по сравнению с 2018 годом, следует ожидать подобного роста и в этом году. Не секрет, что значительную долю в структуре товарооборота занимают контракты военно-технического сотрудничества. При этом, если сравнить сотрудничество России с Арменией по этому вопросу, то в 2018 году были завершены поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов. Военные расходы страны растут, но цифры не настолько высоки и экономически Армения не в состоянии самостоятельно покрывать свои же расходы и вынуждена брать оружие в кредит. Случай с Азербайджаном кардинально отличается. Страна не испытывает проблем с финансами и способна заключать крупные военные контракты, что делает ее крайне привлекательной для продажи оружия со стороны США, Израиля и стран Евросоюза».

Далее политолог высказал мнение относительно решения карабахского конфлифта.

«Конфликт не решен из-за упертой политики армянского правительства. Правительство Армени проводит достаточно непоследовательную политику. В силу этого значимого фактора, Азербайджану трудно одному достичь консенсуса в этом сложном вопросе. Баку реально слышит Ереван, готов обсуждать урегулирование конфликта. В Армении же не хотят принимать во внимание ничего ровным счетом, поэтому говорить о реальном решении вопроса довольно сложно», - пояснил эксперт.

( Автор: Гусейн Сафаров)

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