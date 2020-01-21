В Азербайджане 95 кандидатов отозвали свои кандидатуры в рамках парламентских выборов

БАКУ/Trend/ - Во внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля в Азербайджане, 95 кандидатов отозвали свои кандидатуры.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает во вторник Trend.

Панахов напомнил, что в выборах представлены члены 19 политических партий, в настоящее время зарегистрировано 1542 кандидата.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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