Переговоры по подписанию нового соглашения ЕС с Азербайджаном находятся на завершающей стадии (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Переговоры по подписанию нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном находятся на завершающей стадии.

Об этом на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи «Поддержка ЕС Государственному комитету статистики для достижения европейских стандартов», сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в средуTrend.

Он заявил, что после заключения этого соглашения отношения между Азербайджаном и ЕС перейдут на новый этап.

Отметив, что Азербайджан экономически развивается, Янкаускас добавил, что Евросоюз является самым крупным торговым партнером Азербайджана: «Страны-члены ЕС – это государства, больше всех инвестирующие в Азербайджан. ЕС также поддерживает реализацию международных транспортных проектов, проходящих через территорию Азербайджана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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