Переговоры по подписанию нового соглашения ЕС с Азербайджаном находятся на завершающей стадии (версия 2)

22 января 2020 11:38 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, (первая версия опубликована в 11:19)

БАКУ/Trend/ - Переговоры по подписанию нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном находятся на завершающей стадии.

Об этом на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи «Поддержка ЕС Государственному комитету статистики для достижения европейских стандартов», сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в средуTrend.

Он заявил, что после заключения этого соглашения отношения между Азербайджаном и ЕС перейдут на новый этап.

Отметив, что Азербайджан экономически развивается, Янкаускас добавил, что Евросоюз является самым крупным торговым партнером Азербайджана: «Страны-члены ЕС – это государства, больше всех инвестирующие в Азербайджан. ЕС также поддерживает реализацию международных транспортных проектов, проходящих через территорию Азербайджана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС будет сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана - Кестутис Янкаускас
Политика 11:55
Переговоры по подписанию нового соглашения ЕС с Азербайджаном находятся на завершающей стадии
Политика 11:19
ЕС ратифицирует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном
Бизнес 21 января 14:16
Британский кабмин проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС
Европа 18 января 06:45
Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию
Другие страны 16 января 23:16
Дмитрий Солонников: Принятая Европарламентом резолюция является серьезной дипломатической победой Азербайджана
Политика 16 января 11:12
Лента новостей
Минэнерго Казахстана снизило экспорт нефти в Китай
Энергетика 12:41
МФЦА «Астана» и российский геологический холдинг объединяются для привлечения финансирования
Бизнес 12:37
Грузия и Эстония обсуждают возможность дальнейшей интенсификации экономических связей
Бизнес 12:33
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 12:24
Epsilon получила приток газа на новой эксплуатационной скважине в Узбекистане
Энергетика 12:22
Производство текстильной продукции в Азербайджане увеличилось
Бизнес 12:20
ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов
Политика 12:18
Мазахир Панахов: На парламентских выборах мы увидим меньше жалоб
Политика 12:08
Турция незначительно нарастила экспорт химпродукции в Кыргызстан
Бизнес 12:03