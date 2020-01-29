Нарушение Арменией газового договора может не понравится Москве - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Вполне вероятно, что переговоры Армении с Туркменистаном и Ираном по поводу покупки газа, политический ход стороны руководства Армении, чтобы таким образом снизить цену на российский газ.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук Михаил Рощин.

Как отметил эксперт, в соответствии с сообщением министерства территориального управления и инфраструктур Армении, страна ведет переговоры с Туркменистаном и Ираном по поводу покупки газа через своп.

По словам историка, теоретически это возможно:

«У всех этих стран есть сухопутные границы. Я имею в виду, что Туркменистан граничит с Ираном, а Иран, в свою очередь, граничит с Арменией, поэтому поставки газа возможны. На практике осуществить поставки туркменского газа через Иран немного сложнее. Во-первых, учитывая то, что Армения небольшая страна, объемы поставок большими быть не могут. В экономическом смысле вопрос упирается в объемы и в этом контексте неизвестно, выгодно ли будет Туркменистану и Ирану поставлять газ в Армению.

Кроме того, вопрос газа имеет экономико-политическое значение. Особенно на фоне современных споров и по «Турецкому потоку» и по «Северному потоку – 2». Поэтому, я думаю, что роль Армении не надо преувеличивать, так как экономический потенциал страны очень маленький».

Так же он отметил, что помимо всего существует и российский фактор, с которым Армения не может не считаться: «В этом вопросе нужно исходить из всего комплекса армяно-российских отношений. Экономическая составляющая тут конечно же имеет определенное значение, но большее значение имеет политический аспект.

Сегодня в России проживает больше армян, чем в самой Армении. Я еще не имею в виду тех, кто живет в России со времен СССР. Все они приезжают на заработки и делают какие-то переводы в Армению. И при принятии какого либо решения руководство Армении должно это брать в расчет. Так же нужно понимать, что инфраструктура, по которой гипотетически должен поставляться туркмено-иранский газ, принадлежит "Газпрому Армения", то есть дочке российского «Газпрома». Что касается реакции России, то это зависит от того, как Армения с ней договорится. Но здесь, как вы знаете, проблемы бывают очень острые и часто».

Михаил Рощин так же отметил, что до 2048 года Армения по договору обязана покупать определенный объем газа у России. По его мнению, нарушение договора со стороны Армении может не понравится Москве.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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