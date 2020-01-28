Попытка "Мусават" запятнать избирательный процесс - явный заказ извне - Бахруз Гулиев

28 января 2020 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии парламентских выборов Центральная избирательная комиссия и другие госструктуры создали в стране прозрачную и демократичную избирательную среду.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев. Он прокомментировал попытки кандидатов партии "Мусават" под различными предлогами запятнать избирательный процесс.

По словам эксперта, нынешняя предвыборная ситуация в стране выгодно отличается от предыдущих, и созданные условия позволяют кандидатам активно вести свою предвыборную агиткампанию.

"Что касается беспочвенных придирок партии "Мусават", то можно сказать одно - сетуя на непредоставление эфирного времени, искусственные препоны, якобы чинимые им окружными избирательными комиссиями, они фактически признают свою слабость. Сегодня в предвыборной кампании участвуют достаточно большое количество кандидатов из различных оппозиционных партий. Так почему же негодуют именно мусаватисты? Не потому ли, что кандидаты "Мусават" неспособны завоевать расположение избирателей?! В этом не виноваты ни ЦИК, ни другие ведомства. Общество неоднократно становилось свидетелем того, как оппозиционеры такого рода пытаются искать причины своей слабости в других. Но почему же другие оппозиционные кандидаты молчат об этом? Очевидно, участие кандидатов "Мусават" в выборах и их попытка запятнать избирательный процесс - заказ определенных кругов. ПНФА и т.н. "Национальный совет", прибегнув к "бойкоту", ведут черную пиар-кампанию, исполняя аналогичный заказ. Однако очевидно, что все эти кампании ни к чему не приведут", - сказал Гулиев.

Он высоко отозвался об инициативе Президента Ильхама Алиева полностью обновить парламент.

"Мир видит в этом образец демократии, эталон прозрачности. Думаю, жалкие потуги бросить тень на избирательный процесс потерпят крах. Новый парламент будет сформирован согласно волеизъявлению народа, и будет успешно служить стране и народу", - сказал Бахруз Гулиев.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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