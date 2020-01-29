Отношения между Азербайджаном и странами-участниками МТК «Север-Юг» находятся на высоком уровне - политологи

29 января 2020 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Участие в проекте МТК «Север-Юг» вызывает у Азербайджана определенную заинтересованность.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Андрей Сызранов.

По его мнению, заинтересованность Азербайджана в проекте заключается, в первую очередь, в развитии транспортного сотрудничества с Россией:

«Сложности вокруг Ирана не мешают развивать отдельные участки коридора «Север-Юг» для двустороннего или трехстороннего взаимодействия. При удачном развитии событий эти участки могут быть объединены в единое пространство».

Политолог также отметил, что на данный момент МТК «Север-Юг» - постепенно воплощаемый в реальность проект:

«Он существует в виде нескольких различных транспортных фрагментов со своими таможенными режимами и особенностями железнодорожного сообщения.

Существует ряд препятствий для развития МТК «Север-Юг» - инфраструктурные, экономические и геополитические. Необходим комплексный план модернизации инфраструктуры и его поэтапная реализация, масштабный товаропоток и серьезные инвестиции всех стран, заинтересованных в развитии данного коридора. Ну и главное, политическая воля властей и геополитическая стабильность вокруг Каспия. Последний фактор пока под вопросом - я имею в виду ситуацию вокруг Ирана. Если все эти препятствия будут преодолены, то в будущем развитие МТК «Север-Юг» приобретет более реальный характер».

В свою очередь, глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов отметил, что эффективность проекта «Север-Юг» зависит от степени развития заинтересованности стран-участниц проекта.

По его словам, руководство Армении изначально активно лоббировало свою страну, в качестве моста между Россией и Ираном в проекте «Север-Юг»:

«Отрадно, что стороны выбрали Азербайджан, так как географическое расположение Азербайджана намного выгодней, чем Армении. Кроме того, Азербайджан непосредственно граничит и с Россией, и с Ираном. Помимо этого, политическая стабильность и уровень доверия к Азербайджану намного выше».

Эксперт считает, что прикаспийские страны имеют очень большие ресурсы, но, к сожалению, они не воспользовались максимально этими возможностями:

«В первую очередь на это влияют политические отношения между прикаспийскими странами. Они не имеют между собой проблем, но между некоторыми странами отношения не очень тесные. Объединению этих стран мешают разные геополитические и геоэкономические интересы».

В заключении Мамедов отметил, что реализация подобных проектов говорит о том, что в первую очередь политические отношения между Азербайджаном и странами-участниками МТК «Север-Юг» находятся на высоком уровне. А экономическая привлекательность и политическая стабильность Азербайджана, по его словам, позволяют реализовывать такие крупные проекты.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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