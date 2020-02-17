Поддержка Азербайджана Турции бесценна - турецкий дипломат

БАКУ /Trend/ - Поддержка, оказываемая Азербайджаном Турции во всех областях бесценна. Несомненно, Турция и в дальнейшем также будет всесторонне поддерживать братский Азербайджан.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан. Он отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном все больше укрепляются благодаря усилиям обоих государств.

"Сегодня, помимо исторических и национальных корней, Азербайджан и Турцию объединяют энергетические, экономические и транспортные проекты глобального значения", - сказал Алтыналан.

Пресс-секретарь сообщил, что одной из важных причин, позволяющих реализовать такие важные проекты, является стабильность, которая наблюдается в обеих братских странах, что является результатом успешной политики их глав государств.

По словам дипломата, несомненно, есть и силы, которые пытаются очернить успехи Азербайджана и Турции.

"Одной из таких сил и является террористическая организация FETO. На сегодня это организация одна из самых опасных угроз для Турции. На протяжении более чем 40 лет она проникла в различные структуры Турции и осуществляла подпольную деятельность. Эта террористическая организация маскируется под покровом религии, однако FETO не имеет ничего общего с ней. И братский Азербайджан не оставил Турцию борьбе с FETO, и оказал всяческую поддержку. Другими словами, Азербайджан - один из самых важных партнеров Турции в борьбе с FETO", - уточнил Алтыналан.

Он подчеркнул, что эта организация представляет угрозу не только для Турции, но и для всего мира.

"Агенты FETO, проникшие в различные структуры, действуют не в интересах своего государства, а в интересах тех стран, которые поддерживают и покровительствуют им. Эти люди осуществляют провокации против всех инакомыслящих. В местах своего нахождения члены FETO ожидают удобного момента, чтобы действовать против своей страны. Лживость, лицемерие и коварство - только некоторые из качеств, присущих членам этой организации", - сказал Алтыналан.

Турецкий дипломат посчитал, что силы членов FETO уже иссякают, и поэтому, следует вести с ними борьбу до самого конца.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)