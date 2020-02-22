БАКУ /Trend/ - Общеевропейский Карабахский митинг будет транслироваться в прямом эфире, сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанский Госкомитет по работе с диаспорой.

Согласно информации, Общеевропейский Карабахский митинг, который по инициативе диаспорских организаций, функционирующих почти в 30 странах мира, и при организации Альянса азербайджанцев Германии будет проведен в Берлине в связи с 28-летней годовщиной Ходжалинского геноцида, с 16:00 по местному времени будет транслироваться на официальной странице Госкомитета в соцсети Facebook.

Госкомитет просит соотечественников делиться постами в соцсетях с хэштегами #Azerbaijan #Karabakh #justiceforkhojaly #EuropeanKarabakhRally.

(Текст: Турал Гараджаев)