Хикмет Гаджиев: Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию обеспечил выход на новый уровень двусторонних отношений

БАКУ/Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана в Италию можно назвать историческим по своей сути и содержанию.

Об этом в интервью по итогам государственного визита главы государства Ильхама Алиева в Италию сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев отметил, что Италия признала государственную независимость Азербайджана 1 января 1992 года и 2 мая того же года между двумя странами установились дипломатические отношения: "С того времени наши связи непрерывно развиваются по восходящей. Первый государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию имеет особое значение с точки зрения статуса, количества и качества подписанных документов, выведения двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства и торгово-экономических, военно-технических, культурных связей. Это первый государственный визит главы Азербайджана в Италию. В предыдущие годы Президент Азербайджана посещал Италию пять раз с тремя официальными и двумя деловыми визитами. Президент Италии Серджо Маттарелла также совершил первый официальный визит в Азербайджан в июле 2018 года. Государственный визит считается самым высоким с точки зрения статуса и в течение года в страну они совершаются в ограниченном количестве. Круг обсуждаемых в ходе государственного визита вопросов бывает более широким, суть – более глубокой. Кроме того, это был первый государственный визит, совершенный главой зарубежного государства в Италию в 2020 году, что является проявлением особого уважения к нашей стране и ее Президенту. В ходе визита Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой было уделено особое уважение и внимание. Это можно увидеть и в продуманности до мелочей организационно-протокольных аспектов визита главы государства, и в насыщенности программы визита. В рамках визита были проведены встречи Президента Ильхама Алиева с его итальянским коллегой Серджо Маттареллой один на один и в расширенном составе, а также с председателем Совета министров (премьер-министром) Джузеппе Конте, председателями Сената парламента и Палаты депутатов Италии.

Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию обеспечил выход на новый уровень отношений между Азербайджаном и Италией. Так, в настоящее время связи между Азербайджаном и Италией находятся на уровне стратегического партнерства. Италия среди стран-членов Европейского Союза – главный политический, экономический и торговый партнер Азербайджана. Мы имеем политические связи высокого уровня. Опыт показывает, что превосходство политических отношений между странами создало всестороннюю гарантию в других направлениях, в том числе для развития сотрудничества в экономической, торговой, культурной и других областях.

Помимо стратегического партнерства в двустороннем формате, обе страны также имеют тесное и многопрофильное сотрудничество в рамках международных организаций. В частности, Италия активно поддерживает усиление сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО. Италия, будучи 7-й экономикой мира – членом"Большой семерки" –, а также таких организаций, как Европейский Союз и НАТО, имеет свой вес и играет важную роль в международных отношениях.

На встречах со стороны Италии были отмечены такие важные факторы, как стратегически выгодное расположение Азербайджана, проведение им успешной политики, несмотря на локацию в сложном регионе, и тесные дружеские отношения с соседними странами, а также светские традиции страны.

Среди других мероприятий в рамках визита можно отметить государственный прием, данный в честь Президента Ильхама Алиева в Президентском дворце Италии, концертную программу для глав государств и делегаций по случаю открытия проекта "2020-й год – Год азербайджанской культуры в Италии", рабочий обед с руководителями более 10 известных в мире крупнейших ведущих промышленных и финансовых групп Италии, азербайджано-итальянский бизнес-форум, посещение мэрии города Рим. Следовательно, этот визит можно назвать историческим по своей сути и содержанию".

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что в рамках визита между двумя государствами в целом были подписаны 28 документов: "Эти документы охватывают сотрудничество в области политики, обороны, экономики, торговли, энергетики, высоких технологий, транспорта, инфраструктуры, культуры, науки, туризма, спорта, продовольственной безопасности, на уровне столиц. 17 из них были подписаны с участием Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Джузеппе Конте. Другие документы были подписаны в рамках бизнес-форума. Среди подписанных документов исключительное значение представляет "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой". Подписание документа непосредственно Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Джузеппе Конте указывает на политический вес документа. Это первый подобный документ, подписанный Азербайджаном с другими странами, в том числе со страной-членом "Большой семерки" и Евросоюза. Благодаря данному документу отношения между двумя странами выходят на новый, более высокий, уровень. Таким образом, стороны не только принимают друг друга в качестве стратегических партнеров, но и выражают желание укрепить его во всех направлениях.

В Совместной декларации нашли место очень важные моменты для Азербайджана. В преамбуле документа изложены лежащие в основе двусторонних отношений принципы, среди которых следует особо отметить поддержку сторонами независимости, суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга. Стороны подчеркивают недопустимость актов агрессии в международных отношениях.

В Совместной декларации отражена однозначная позиция сторон в связи с самой болезненной проблемой для страны – армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. В политической части документа нашла место очень важная статья относительно урегулирования конфликта на основе фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, в частности, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, соответствующих документов и решений ООН и ОБСЕ.

Италия неизменно поддерживала справедливую позицию Азербайджана в процессе урегулирования конфликта и ее усилия всегда высоко оценивались азербайджанской стороной. Италия – один из членов Минской группы ОБСЕ и очень активна в рамках Минского процесса. В свое время первым председателем Минской конференции СБСЕ и впоследствии Минской группы ОБСЕ был именно итальянский дипломат Марио Рафаэлли. В 1993 году была принята резолюция Совета Безопасности ООН на основе доклада, подготовленного именно итальянским дипломатом Марио Рафаэлли, генеральному секретарю ООН после оккупации города Агдама.

В документе также отражены отношения Азербайджана с Европейским Союзом, проект ТАР – последний сегмент "Южного газового коридора" и их роль в укреплении энергетической безопасности Европы, а также другие важные для Азербайджана моменты. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, положения, охватывающие как армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, так и другие вопросы, отраженные в Совместной декларации, могут заложить прочную основу для нового соглашения о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном.

В результате, Азербайджан и Италия выражают волю всесторонне развивать стратегическое партнерство в политической, экономической, торговой, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях, и между двумя странами создается носящий устойчивый характер механизм Стратегического диалога для продвижения этого процесса".

Хикмет Гаджиев добавил, что высокий уровень стратегического партнерства Азербайджана с Италией характеризуется политическим, а также интенсивным и насыщенным сотрудничеством в других областях: "В первую очередь, имеет особое значение взаимодействие между двумя странами в торгово-экономической сфере. Италия – первый торговый и экспортный партнер Азербайджана.

Только в 2019 году объем торгового оборота между двумя странами составил 6 миллиардов долларов США. 92 процента торговли Италии со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. Следует особо отметить очень высокий уровень сотрудничества в энергетическом секторе. На протяжении многих лет Азербайджан поставляет итальянским потребителям сырую нефть, а в прошлом году являлся крупнейшим поставщиком данной продукции в Италию. 17 процентов потребляемой в Италии нефти приходится на долю Азербайджана.

В этом году после завершения работ по проекту ТАР – последнего сегмента "Южного газового коридора", эта цифра еще больше возрастет. Реализация этого проекта не только внесет значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, но и послужит интересам двух стран и благополучию их народов.

Италия – 7-я экономика мира и страна-член "Большой семерки". Итальянские компании с передовыми технологическими инновациями и ноу-хау участвуют в более чем 300 различных проектах в нефтегазовом и ненефтяном секторах Азербайджана общей стоимостью свыше 10 миллиардов долларов США. В настоящее время в Азербайджане зарегистрированы свыше 100 итальянских компаний, функционирующих в сфере индустрии, строительства, торговли, сельского хозяйства, связи, услуг и других.

Не случайно, что в рамках государственного визита Президент Ильхам Алиев встретился с руководителями самых ведущих итальянских компаний.

Кроме того, с участием Президента Азербайджана состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие около 100 компаний, представляющих обе стороны в сфере промышленности, в том числе в области текстильной и пищевой индустрии, энергетики, сельского хозяйства, логистики, ИКТ, здравоохранения, туризма, консалтинга и строительства. Предыдущий бизнес-форум был проведен в июле 2018 года в Баку в рамках официального визита президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан. Проведение таких встреч между деловыми людьми двух стран с участием глав государств не только приобрело традиционный характер, но и является показателем высокого уровня государственного внимания к развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

Азербайджан и Италия достигли договоренности о сотрудничестве и в военно-технической сфере. Сотрудничество в этой области является проявлением высокого уровня взаимного доверия между двумя странами и широты географии Азербайджана в военно-техническом сотрудничестве.

Говоря о других областях двустороннего сотрудничества, следует особо отметить успешные инициативы, реализуемые в последние годы в культурно-гуманитарной сфере.

В связи с этим, необходимо подчеркнуть роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и Фонда Гейдара Алиева. Фонд Гейдара Алиева осуществляет различные проекты в Италии. Азербайджанская сторона оказывает активную поддержку восстановительным работам культурных памятников в городе Рим. Азербайджанские кино- и кулинарные фестивали, проводимые в Италии на регулярной основе, служат популяризации культуры страны.

Объявление главой государства Серджо Матареллой 2020 года в Италии Годом азербайджанской культуры способствует более широкому распространению культуры Азербайджана в Италии и Европе, дальнейшему укреплению контактов между народами и углублению азербайджано-итальянских связей.

Как известно, в 2012 году в известном парке "Вилла Боргезе" в Риме состоялось открытие памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви. В ходе визита в Италию Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили этот памятник и возложили цветы.

В качестве следующего важного проекта предусматривается открытие в центральной части Рима Центра азербайджанской культуры. Такие центры в настоящее время действуют в Париже, Берлине и Вене. Во время визита Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предусмотренным для Центра азербайджанской культуры в Риме.

Что касается гуманитарной сферы, то сотрудничество между научными и академическими кругами, высшими учебными заведениями двух стран в последние годы приняло более интенсивный характер. В настоящее время в Азербайджанском университете языков проводится обучение по специальности "итальянский язык" и функционирует Центр итальянского языка. В двух ведущих университетах Италии – Римском университете Сапиенца и Университете Ка Фоскари в Венеции – в рамках азербайджановедческой деятельности проводятся исследования, учебные курсы. В последние годы число азербайджанских студентов в итальянских вузах увеличилось до 1500 человек.

Первый государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, а также подписанная в рамках визита Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства и двусторонние документы по другим направлениям обеспечат эффективное развитие стратегического партнерства между двумя странами в новых областях".