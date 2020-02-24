ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по одному участку
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 91-го Уджарского избирательного округа Казыма Мамедова, передает в понедельник Trend.
Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова проинформировала участвующих в связи с обращением.
По словам секретаря ЦИК, кандидат утверждал, что в день выборов были правонарушения на избирательных участках вышеуказанного округа.
"ЦИК провела тщательное расследование, в ходе которого были изучены и видеозаписи из социальных сетей. Однако, правонарушения были выявлены только на одном избирательном участке", - уточнила Мухтарова.
С учетом вышеуказанных фактов было предложено аннулировать итоги голосования по данному участку (№1). Предложение члена ЦИК было принято большинством голосов.
(Автор: Эльчин Мехтиев)