Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.