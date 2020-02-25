Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает во вторник Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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