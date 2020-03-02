Рауф Алиев: Достижения Федерации гимнастики Азербайджана стали возможными благодаря большому вниманию и заботе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Достижения Федерации гимнастики Азербайджана стали возможными благодаря большому вниманию и заботе Первого вице-президента страны и президента Федерации Мехрибан Алиевой.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рауф Алиев.

По его словам, очень радует, что Федерация гимнастики Азербайджана вновь была удостоена первого места в списке федераций, награжденных Международной федерацией гимнастики.

"Азербайджан уже третий год подряд завоёвывает эту высокую позицию. А до этого Федерация гимнастики Азербайджана неизменно находилась в первой десятке лучших в мире. Федерацией гимнастики Азербайджана с 2002 года руководит Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. С тех пор азербайджанская гимнастика прошла большой путь развития. Ежегодно Азербайджан принимает крупные международные мероприятия, в том числе чемпионаты Европы, кубки мира. Результатом всего этого и стало то, что Федерация гимнастики Азербайджана удостоена мирового первенства",- сказал Алиев.

Он сообщил, что сегодня для развития гимнастики в Азербайджане созданы все необходимые условия.

"Национальная арена гимнастики, можно сказать, лучшая в мире. Гимнасты со всего мира прибывают сюда для участия не только в соревнованиях, но и в учебно-тренировачных сборах. То есть, условия здесь на таком высоком уровне, что гимнасты предпочитают Азербайджан другим странам. Председатели федераций, их заместители, главные тренеры, которые прибывают сюда во время кубков, чемпионатов мира сообщают, что нигде в мире для проведения соревнований не создаются условия на таком высоком уровне как в Азербайджане", - отметил Рауф Алиев.

Он подчеркнул, что и в регионах Азербайджана уделяется особое внимание развитию гимнастики.

"Сегодня у Азербайджана есть свои воспитанники. И гимнасты, завоевавшие лицензии на Летние олимпийские игры Токио-2020, тоже национальные кадры. Этим гимнастам с детства были созданы все необходимые условия для тренировок, благодаря чему они достигли такого высокого уровня. Достижения Федерации гимнастики Азербайджана стали возможны благодаря большому вниманию и заботе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - подытожил Рауф Алиев.

Отметим, что Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) вновь признана Международной федерацией гимнастики лучшей в мире.

Федерация гимнастики Азербайджана, опережая другие федерации, удерживает первенство с 2019 года.

Достижение AGF уникально: федерация признается лучшей в третий раз подряд. Федерация гимнастики Азербайджана в 2014, 2015 и 2016 годах стабильно оказывалась в ряду 10 сильнейших федераций, а в 2017 и 2018 годах занимала первое место в рейтинге.

В прошлом году Федерация на высоком уровне организовала Кубок мира по трем видам гимнастики, Чемпионат мира по художественной гимнастике, тренерские курсы Академии FIG по мужской спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и спортивной аэробике, международные соревнования и другие мероприятия, а также, дисциплинированно пройдя регистрацию в соревнованиях по семи видам гимнастических дисциплин, признанных FIG, и в этот раз заслужила высокую оценку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)