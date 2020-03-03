Азербайджан располагает всеми возможностями для цифровизации экономики - эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан располагает всеми возможностями для цифровизации экономики.

Об этом сказал Trend, кандидат экономических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой цифровой экономики в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в городе Самара (Россия) Ильдар Хасаншин.

По его словам, тот факт, что в Азербайджане, как и в других странах со стремительно развивающейся экономикой, цифровизация и внедрение инноваций входят в число приоритетов, что можно считать положительным фактором: «В Азербайджане сейчас идет волна цифровизации. Уникальное географическое расположение Азербайджана, богатые природные ресурсы, высокий человеческий потенциал, а также принятые за последние годы государственные программы, указы и распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева создают для этого все условия. Однако, нужно помнить о том, что цифровизация уже была актуальна лет 30 назад, но называлось это тогда автоматизацией. Как известно, в развитии автоматизации какого-то прорывного толчка не произошло. Все более или менее развивалось эволюционно. И чтобы Азербайджану построить цифровую экономику и стать региональным лидером в этой сфере нужно придерживаться ее основной идеи, которая заключается в том, что "кровью" любой экономики являются деньги. В традиционной экономике - это традиционные деньги: всем знакомые бумажные средства, которыми мы пользуемся каждый день. Соответственно в цифровой экономике ими выступают цифровые деньги. Поэтому в Азербайджане необходимо проводить больше мероприятий и государственных программ, направленных на изъятие из делового оборота бумажной наличности. Если все это в итоге приведет к тому, что из делового оборота уйдут традиционные деньги и система расчетов перейдет на цифровую валюту и элементарный безналичный расчет, то тогда можно сказать, что государство в этом аспекте формирует цифровую экономику. И в этом контексте, направленные на развитие безналичного платежа национальные программы Азербайджана, а также программа Azerbaijan Digital HUB, призванная превратить страну в региональный цифровой центр, говорят о том, что правительство страны создает все условия для формирования в Азербайджане цифровой экосистемы и развития цифровой экономики».

Эксперт считает, что сегодня в Азербайджане есть определенные элементы построения цифровой экономики, но стране необходимо поставить правильную цель: «Цифры - это технологии, а экономика - это люди, человеческий потенциал. И от их деятельности будет зависеть то, какими будут технологии. В стране осуществляются реформы, государственным и частным сектором реализуются масштабные программы, которые формируют определенную базу для цифровой экономики. Имея статус регионального энергетического и транспортного хаба, а также опираясь на свои ресурсы и на передовой зарубежный опыт, Азербайджан имеет все возможности построить свою цифровую экономику и превратиться в региональный Цифровой центр. Однако вынужден повториться. Именно та страна может смело заявить миру о том, что она полностью построила цифровую экономику, которая абсолютно откажется от бумажной наличности в своем деловом обороте. Если Азербайджан полностью перейдет на цифровые расчеты, тогда Баку смело может претендовать на титул лидера в построении цифровой экономики в мире».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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