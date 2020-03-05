Президент Ильхам Алиев: Если вы будете достойно выполнять мои поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане

Политика 5 марта 2020 23:46 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если вы будете достойно выполнять мои поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане

БАКУ /Trend/ - Если вы будете достойно выполнять мои поручения поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане.

Как передает Trend, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев, принимая Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

"Назначаю одного из вас на должность главы исполнительной власти Нефтчалинского, а другого – Исмаиллинского района. Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие и будете работать так, чтобы и граждане были вами довольны, и я был доволен вашей работой. Для достижения этого надо просто выполнять мои поручения. Эти поручения очень просты – быть вместе с гражданами, постоянно находиться среди народа, жить его заботами, вести серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством, вносить вклад в социально-экономическое развитие районов. Если вы будете достойно выполнять эти поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для социально-экономического развития Исмаиллинского и Нефтчалинского районов реализованы многочисленные проекты.

"Все вопросы, предусмотренные государственными программами социально-экономического развития регионов, нашли свое решение. В настоящее время исполняется четвертая программа, уверен, что до 2023 года инфраструктурные и социальные проблемы районов полностью будут решены. Даны соответствующие указания, связанные и с газификацией, и с обеспечением электроэнергией, и с прокладкой сельских дорог, и с реализацией проектов питьевой воды, многие проекты уже реализованы. Как вам известно, эти проекты реализуются центральными исполнительными органами в рамках государственной инвестиционной программы. В то же время строительство, ремонт социальных объектов также являются проектами, осуществляемыми центральными исполнительными органами. Ваша же работа в основном заключается в том, чтобы, мобилизовав имеющийся в районе потенциал, обеспечить экономический рост, предпринять практические шаги по созданию рабочих мест и добиться привлечения инвестиций в районы, которыми вы будете руководить", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что глава исполнительной власти каждого района должен активно работать для привлечения как иностранных, так и местных инвесторов.

"Я и раньше давал такие поручения. В некоторых районах в этой области имеются хорошие результаты, но есть районы, где инвестирование слабое. У этого могут быть и объективные причины. Потенциал районов не одинаков, однако, несмотря на это, считаю, что с учетом современного инфраструктурного потенциала Азербайджана каждый район может быть привлекателен для инвесторов. Просто руководители местных исполнительных органов не должны сидеть и ждать этих инвестиций. Они сами должны быть активными, находить инвесторов, убеждать и привлекать их", - сказал глава государства.

По его словам, порой в некоторых районах инвестор хочет вложить средства, но, к сожалению, ему чинятся искусственные препятствия.

"Или же местные исполнительные органы выдвигают перед ним необоснованные и незаконные требования. Поэтому с такими явлениями надо вести очень серьезную борьбу. В районах должна быть здоровая общественно-политическая атмосфера, общественные отношения должны строиться на здоровой почве, в то же время должны решаться проблемы, беспокоящие народ. Если есть проблемы, которые вы по определенным причинам не можете решить сами, надо представить в центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие министерства предложения и быть активными", - сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек
Евросоюз утвердил стратегию по снижению выбросов парниковых газов
Евросоюз утвердил стратегию по снижению выбросов парниковых газов
Loading Bars
Лента новостей
Помпео встретится с генсеком ООН 6 марта США 01:03
МИД: Страна-оккупант - Армения несет полную ответственность за преступление на границе Политика 00:38
Коронавирус выявили у семи граждан Палестины Другие страны 00:28
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Разве можно находиться в рабочем кабинете в джинсах, домашней одежде? (ВИДЕО) Политика 00:05
Президент Ильхам Алиев: Мы должны открывать молодежи дорогу, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением Политика 5 марта 23:55
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется в самой строгой форме, и проявления этого налицо Политика 5 марта 23:47
Президент Ильхам Алиев: Если вы будете достойно выполнять мои поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане Политика 5 марта 23:46
Президент Турции дал высокую оценку взаимодействию с Россией по Сирии Турция 5 марта 23:25
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса Европа 5 марта 23:11
Президент Ильхам Алиев сделал замечания главе ИВ: "Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Придут дети и что они поймут из этой карты об истории?" (ВИДЕО) Политика 5 марта 22:49
Пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Грузии Грузия 5 марта 22:47
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта Политика 5 марта 22:30
Госпогранслужба: В результате обстрела с армянской стороны погиб азербайджанский пограничник Политика 5 марта 22:10
Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений Турция 5 марта 21:58
Путин: Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в Идлибе Россия 5 марта 21:48
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек Европа 5 марта 21:45
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе Россия 5 марта 21:36
Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву Россия 5 марта 21:35
ВОЗ рассказала о ситуации с распространением коронавируса в мире В мире 5 марта 21:14
Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы США 5 марта 21:09
ООН отметит свое 75-летие глобальным диалогом с людьми по всему миру В мире 5 марта 20:59
Евросоюз утвердил стратегию по снижению выбросов парниковых газов Европа 5 марта 20:52
Крупный азербайджанский банк значительно увеличил непроцентные доходы Финансы 5 марта 20:08
ЕБРР высоко оценивает экономическое развитие Грузии Бизнес 5 марта 20:04
Крупный азербайджанский банк значительно увеличил долю вкладов в иностранной валюте Финансы 5 марта 19:47
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 марта 19:46
В Азербайджане прошло мероприятие "Лига деловых женщин" (ФОТО) Общество 5 марта 19:37
ЕС внедряет эко-инновационные методы ведения бизнеса в Грузии Бизнес 5 марта 19:25
Азербайджанский завод о новом направлении винной продукции в 2020 году Бизнес 5 марта 19:10
В Баку волонтеры провели акцию в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 5 марта 19:05
Алкогольное предприятие Азербайджана откроет новую изобарическую линию вин Бизнес 5 марта 18:54
В Азербайджане создается информационная база в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 5 марта 18:47
Коронавирус - не такое опасное заболевание, как его представляют - Главный инфекционист Азербайджана Общество 5 марта 18:30
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли Финансы 5 марта 18:29
Нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Армении - эксперт Политика 5 марта 18:25
Британская авиакомпания Flybe обанкротилась из-за коронавируса Европа 5 марта 18:24
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 5 марта 18:24
Сектор медицинского страхования демонстрирует значительный рост Экономика 5 марта 18:14
SOFAZ о финансировании проектов в 2019 году Финансы 5 марта 18:13
Бакинский международный морской торговый порт объявляет тендер на закупку сетевого оборудования Тендеры 5 марта 18:06
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Политика 5 марта 18:05
Компания Азербайджана о новых видах промышленной продукции Бизнес 5 марта 17:57
Звезды на pre-party премии "ЖАРА Music Awards" (ФОТО) Интересное 5 марта 17:54
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе азербайджанских женщин Политика 5 марта 17:51
ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день Арабские страны 5 марта 17:50
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство здания школы в Геранбое Политика 5 марта 17:46
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин медалью "Терегги" Политика 5 марта 17:43
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Геранбое Политика 5 марта 17:42
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового школьного здания в Шамкире Политика 5 марта 17:37
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт здания школы-лицея в Газахе Политика 5 марта 17:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школьного здания в Агстафе Политика 5 марта 17:31
Посольство Азербайджана в Туркменистане объявило тендер на сооружение зданий Тендеры 5 марта 17:31
Шведская компания инвестирует в проекты по изучению английского языка в Узбекистане Финансы 5 марта 17:29
Правительство Италии ограничило проведение массовых мероприятий Европа 5 марта 17:28
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дорожной развязки в Товузе Политика 5 марта 17:25
В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок Общество 5 марта 17:22
Торговый сектор имеет наибольшую долю в бизнес сегменте Грузии Бизнес 5 марта 17:19
Туркменистан предпринимает меры по профилактике инфекционных заболеваний Туркменистан 5 марта 17:18
Азербайджанский завод о планах производства промышленной продукции Бизнес 5 марта 17:17
Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова о угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО) Интервью 5 марта 17:13
Азербайджано-грузинский бизнес-форум играет важное значение для экономики двух стран Бизнес 5 марта 17:12
Мурад Дадашов назначен генеральным директором Xəzər TV Социум 5 марта 17:10
Как начал 2020 год PASHA Bank? Финансы 5 марта 17:09
Румыния объявила стипендиальную программу для граждан Азербайджана Общество 5 марта 17:08
Министр: Приоритетом для Грузии является защита граждан от коронавируса Грузия 5 марта 17:08
Объем оборота бизнеса в Грузии увеличивается Бизнес 5 марта 17:02
Назначен замминистра здравоохранения Азербайджана Общество 5 марта 16:59
В ЮАР выявили первый случай заражения новым коронавирусом Другие страны 5 марта 16:55
Производитель молочной продукции Азербайджана о планах экспорта в 2020 году Бизнес 5 марта 16:53
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение сейфов Тендеры 5 марта 16:49
Управление мусульман Кавказа дало рекомендации в связи с коронавирусом Общество 5 марта 16:47
Президент Ильхам Алиев новоназначенному главе ИВ: "Ты же младше, сядь там" (ВИДЕО) Политика 5 марта 16:45
Казахстан запретил въезд транзитным пассажирам из Китая, Ирана, Южной Кореи Транспорт 5 марта 16:30
Турция и Казахстан реализуют проекты по упрощению таможенных процедур Бизнес 5 марта 16:26
Али Ахмедов: Отсутствие поддержки народа у радикалов подтвердило, что в Азербайджане нет места радикализму Политика 5 марта 16:26
Исполнительная власть Баку дала разрешение на проведение шествия женщин Общество 5 марта 16:22
Убыточность по ОСАГО продолжает расти Экономика 5 марта 16:21
У гражданина Франции, летевшего из Стамбула в Лондон, диагностировали коронавирус Турция 5 марта 16:16
"Чернушка" в Баку – история о доброте и безграничной любви Культура 5 марта 16:16
Власти Дели потребовали закрыть начальные школы из-за коронавируса Другие страны 5 марта 16:09
Узбекистан проведет тендер на строительство электростанции Энергетика 5 марта 16:03
Министры ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи нефти Энергетика 5 марта 15:59
Air Astana отменяет рейсы во Францию из-за угрозы коронавируса Транспорт 5 марта 15:57
Презентация балета «Легенда о любви» в Азербайджане перенесена Общество 5 марта 15:48
Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы развития двусторонних отношений Политика 5 марта 15:42
Владимир Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией Россия 5 марта 15:38
Туркменистан примет участие в 85-м заседании Экономического совета СНГ Туркменистан 5 марта 15:31
ВС Азербайджана продолжают широкомасштабные командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 марта 15:31
Ассоциация микрофинансирования Азербайджана о реструктуризации кредитных портфелей своих членов Финансы 5 марта 15:28
Так не доставайся же никому...В Баку появится "Бесприданница" (ФОТО) Культура 5 марта 15:28
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 марта 15:25
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана Россия 5 марта 15:23
В Азербайджане подписан план по социальной адаптации заключенных Общество 5 марта 15:23
Министр нефти Ирана оценил влияние коронавируса на спрос на нефть Экономика 5 марта 15:18
Узбекистан борется с киберпреступностью в стране ИКТ 5 марта 15:08
В Эстонии зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом Европа 5 марта 15:06
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) Экономика 5 марта 15:04
"Qala Sığorta" заключила новый корпоративный контракт по каско страхованию Экономика 5 марта 14:59
Главный хирург США призвал американцев не носить маски США 5 марта 14:52
Турал Гянджалиев: После возвращения азербайджанцев на свои земли проблем для мирного сосуществования с армянской общиной не останется Политика 5 марта 14:50
Все новости