Президент Ильхам Алиев: Если вы будете достойно выполнять мои поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане

БАКУ /Trend/ - Если вы будете достойно выполнять мои поручения поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане.

Как передает Trend, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев, принимая Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

"Назначаю одного из вас на должность главы исполнительной власти Нефтчалинского, а другого – Исмаиллинского района. Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие и будете работать так, чтобы и граждане были вами довольны, и я был доволен вашей работой. Для достижения этого надо просто выполнять мои поручения. Эти поручения очень просты – быть вместе с гражданами, постоянно находиться среди народа, жить его заботами, вести серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством, вносить вклад в социально-экономическое развитие районов. Если вы будете достойно выполнять эти поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для социально-экономического развития Исмаиллинского и Нефтчалинского районов реализованы многочисленные проекты.

"Все вопросы, предусмотренные государственными программами социально-экономического развития регионов, нашли свое решение. В настоящее время исполняется четвертая программа, уверен, что до 2023 года инфраструктурные и социальные проблемы районов полностью будут решены. Даны соответствующие указания, связанные и с газификацией, и с обеспечением электроэнергией, и с прокладкой сельских дорог, и с реализацией проектов питьевой воды, многие проекты уже реализованы. Как вам известно, эти проекты реализуются центральными исполнительными органами в рамках государственной инвестиционной программы. В то же время строительство, ремонт социальных объектов также являются проектами, осуществляемыми центральными исполнительными органами. Ваша же работа в основном заключается в том, чтобы, мобилизовав имеющийся в районе потенциал, обеспечить экономический рост, предпринять практические шаги по созданию рабочих мест и добиться привлечения инвестиций в районы, которыми вы будете руководить", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что глава исполнительной власти каждого района должен активно работать для привлечения как иностранных, так и местных инвесторов.

"Я и раньше давал такие поручения. В некоторых районах в этой области имеются хорошие результаты, но есть районы, где инвестирование слабое. У этого могут быть и объективные причины. Потенциал районов не одинаков, однако, несмотря на это, считаю, что с учетом современного инфраструктурного потенциала Азербайджана каждый район может быть привлекателен для инвесторов. Просто руководители местных исполнительных органов не должны сидеть и ждать этих инвестиций. Они сами должны быть активными, находить инвесторов, убеждать и привлекать их", - сказал глава государства.

По его словам, порой в некоторых районах инвестор хочет вложить средства, но, к сожалению, ему чинятся искусственные препятствия.

"Или же местные исполнительные органы выдвигают перед ним необоснованные и незаконные требования. Поэтому с такими явлениями надо вести очень серьезную борьбу. В районах должна быть здоровая общественно-политическая атмосфера, общественные отношения должны строиться на здоровой почве, в то же время должны решаться проблемы, беспокоящие народ. Если есть проблемы, которые вы по определенным причинам не можете решить сами, надо представить в центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие министерства предложения и быть активными", - сказал глава государства.