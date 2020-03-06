Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами: Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Напишите их на азербайджанском языке как есть

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 4 марта в рамках поездки в Товузский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Государственного музея азербайджанского ашугского искусства.



Во время ознакомления с экспонатами музея Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами на карте, отражающей ареал распространения ашугского искусства.



Когда сотрудница Министерства культуры Азада Гусейнова представляла участки широкого распространения ашугского искусства на оккупированных территориях Президент Ильхам Алиев сказал:



"Они расположены на территории Армении. Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Поэтому внесите здесь поправки. Напишите их на азербайджанском языке как есть. К примеру, не «Dilizhan», а «Dilican». Должно быть написано «Dilican». Севан – это озеро Гейча, вы написали «Goycha lake», а здесь написано «Sevan». Настоящее название реки Раздан – Зенги. Вы используйте исключительно эти слова, топонимы. Ведь все это наши древние земли. «Ekhegnadzor» - позднее название, у него также есть древнее азербайджанское название. Поэтому это надо исправить".