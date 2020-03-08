Армения вновь совершила провокацию на границе - Госпогранслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В воскресенье примерно в 14:00 по местному времени пограничные боевые пункты Азербайджана на государственной границе Азербайджана с Арменией в направлении села Гушчу Айрым Газахского района были подвергнуты интенсивному огню из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок со стороны подразделений Вооруженных сил Армении, расположенных недалеко от села Воскепар Ноемберянского района.

Как сообщили Trend в пресс-службе Госпогранслужбы, вражеская провокация была пресечена ответным огнем, в результате чего обстрел с боевых позиций ВС Армении по погранично-боевым пунктам Азербайджана был подавлен.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.