В отношении судей в Азербайджане начаты дисциплинарные делопроизводства
БАКУ /Trend/ - Судье Лерикского районного суда Атабею Кичибейову объявлен выговор.
Как сообщает во вторник Trend, решение об этом принято на очередном заседании Судебно-правового совета.
В ходе заседания, которые прошло под руководством председателя совета, министра юстиции Фикрет Мамедова, были сделаны замечания судье Бакинского апелляционного суда Эльмире Нагиевой и судье Ясамальского районного суда Баку Аязу Мамедову, в отношении нескольких судей начаты дисциплинарные делопроизводства.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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