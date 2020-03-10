В отношении судей в Азербайджане начаты дисциплинарные делопроизводства

БАКУ /Trend/ - Судье Лерикского районного суда Атабею Кичибейову объявлен выговор.

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом принято на очередном заседании Судебно-правового совета.

В ходе заседания, которые прошло под руководством председателя совета, министра юстиции Фикрет Мамедова, были сделаны замечания судье Бакинского апелляционного суда Эльмире Нагиевой и судье Ясамальского районного суда Баку Аязу Мамедову, в отношении нескольких судей начаты дисциплинарные делопроизводства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)