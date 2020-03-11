Президент Ильхам Алиев: Идет работа над созданием в Азербайджане новой пятой колонны

БАКУ /Trend/ - Идет работа над созданием в Азербайджане новой пятой колонны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"Не секрет, что общественно-политическая ситуация в Азербайджане в настоящее время очень стабильная. В нашей стране нет ни одного фактора, который может представлять угрозу общественно-политической стабильности. Поэтому антиазербайджанские силы пытаются создать эти факторы за пределами нашей страны. Они уже не полагаются на группировку, именующую себя здесь оппозицией и якобы продолжающую деятельность, находясь в абсолютно постыдном положении, да и доверия к ним не осталось. Поэтому идет работа над созданием новой пятой колонны, потому что нынешняя пятая колонна не оправдывает доверия своих хозяев", - сказал глава государства.

Они не смогли осуществить переворот в Азербайджане, совершить "революцию", завоевать поддержку народа, просто присвоили регулярно выдаваемые им деньги и, таким образом, поставили своих покровителей в плохое положение, отметил он. "Поэтому идет поиск новой пятой колонны. В этой связи я хочу строго предупредить все политические силы: это - путь предательства, тот, кто пойдет по этому пути, совершит предательство перед народом и государством. Поэтому все наши внутренние проблемы должны решаться в Азербайджане. Мы не должны экспортировать за рубеж наши внутренние проблемы, политические раздоры. Во-первых, это абсолютно бессмысленно, так как сегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент - не будет. Поэтому это абсолютно бессмысленно. Попытки оказать на Азербайджан какое-то давление или же угрожать ему санкциями - все это совершенно бессмысленно. Это - преступление против государства, а не против власти, и пусть никто не забывает это", - заявил Президент Ильхам Алиев.

В последние годы мы столкнулись с различным давлением, различными кампаниями, но не свернули со своего пути, добавил он. "Спокойствие нашей страны, народа, безопасность, стабильность, благосостояние людей, независимая политика для нас превыше всего. Мы сотрудничаем с международными организациями, являемся членами некоторых организаций, мы вошли в них добровольно, можем и добровольно покинуть их - если когда-то что-то не будет нас устраивать в этих организациях или же предвзятое отношение к нам достигнет такой степени, что наше терпение иссякнет. Поэтому считаю, что представители всех политических структур должны быть очень внимательными и в этой области", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Что касается молодого поколения, то, еще раз говорю, оно у нас патриотичное, привязанное к Родине, национальным корням, заявил глава государства. "Так и должно быть. Наша молодежь, я неоднократно говорил это, хочу сказать еще раз, должна воспитываться в национальном духе. В то же время необходимо принять дополнительные меры для моральной и физической подготовки молодежи. Считаю, что Милли Меджлис и его соответствующие комитеты займутся этим и выдвинут конкретные предложения", - добавил Президент Ильхам Алиев.