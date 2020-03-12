Азербайджан способен вести свою игру на нефтяном рынке - российский политолог

Политика 12 марта 2020 14:27 (UTC+04:00)
Азербайджан способен вести свою игру на нефтяном рынке - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан способен вести свою игру на нефтяном рынке.

Об этом сказал Trend руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

По словам политолога, в любой игре в выигрыше чаще остаются те, кто задает ее правила: «ОПЕК задает правила игры на нефтяном рынке, но Россия, Азербайджан и ряд других стран способны вести свою игру».

Эксперт напомнил, что в то время как участники соглашения ОПЕК+ снижали добычу нефти, США ее наращивали, но это никак не способствовало стабилизации цены на приемлемом уровне: «Саудовская Аравия предложила остальным участникам сделки продолжить сокращение добычи. К этому якобы побуждало в том числе и распространение коронавируса, которое вызвало спад производства в Китае. КНР, как известно, сейчас является важнейшим покупателем на нефтяном ранке. Но дальнейшее перераспределение рынка в пользу США грозило «Роснефти» и другим компаниям серьезными убытками впоследствии. При наличии неконтролируемой добычи в США сделка уже не оказывала должного влияния на рынок».

Он подчеркнул, что на нефтяные цены может влиять многое, но в целом, цена на нефть - это глобальный рыночный индикатор: «Рост производства влечет за собой рост спроса на энергоносители, в период кризиса потребление энергии снижается. Впрочем, различного рода ограничения на поставку или закупку нефти, вводимые по политическим мотивам, корректируют рынок и могут спровоцировать кризис, как это случилось в 80-х годах прошлого века. Тогда перепроизводство нефти и снижение цен на нее стали следствием целой серии нефтяных эмбарго».

Однако Игорь Шатров считает, что пока нельзя с уверенностью утверждать о том, что мировая экономика находится на пороге кризиса: «Шок от волатильности на нефтяном рынке уже проходит, не успев начаться, цены восстанавливаются. Они, возможно быстро не вернутся к прежнему уровню, но и не будут запредельно низкими. Все выглядит как обычная корректировка. Коронавирус, который оказал существенное давление на рынки, тоже поначалу воспринимался как предвестник кризиса. Но он пока не повлиял на мировую экономику кардинально. Казалось бы, следствием должен был стать перевод производств из Китая и лишение Поднебесной звания мировой фабрики. Однако этого не происходит, напротив, все ждут, когда же Китай окончательно поборет болезнь, чтобы вновь вернуться на прежние позиции. Вот два фактора (коронавирус и нефть) сошлись, и что же? Где она, пропасть мирового кризиса? Пока не видно. Мне кажется, основанием для полной перезагрузки мировой экономической системы может стать большое число одновременных событий необратимого характера или одно глобальное, но именно необратимое. А так и цены на нефть при желании можно вернуть, еще раз встретившись и передоговорившись. И коронавирус излечивается. Значит, это еще не «черные лебеди»».

Что касается поставок Азербайджаном нефти в Беларусь, то, по мнению политолога, Минск начал искать новых поставщиков нефти на фоне отсутствия взаимопонимания с Москвой по вопросу ценообразования: «Вчера российский премьер встретился с белорусским коллегой. Обсуждались, в том числе и поставки нефти из России. Минск, как я понял, рассчитывает, воспользовавшись конъюнктурой на мировом рынке, все же договориться с Москвой. Это в любом случае рано или поздно случится. Однако Беларусь, на мой взгляд, дабы избежать проблем в дальнейшем, намерена перестраховаться. Она будет несколько диверсифицировать свой нефтяной импорт, поэтому вполне возможно, что часть нефти будет закупать и в Азербайджане».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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