Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 марта подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В распоряжении говорится, что проведение заседаний комитетов и комиссий парламента, Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса временно приостанавливается, а управление осуществляется только по телефонной (селекторной), интернет- и мобильной связи;

- командировки и поездки за рубеж депутатов и сотрудников Милли Меджлиса временно приостанавливаются;

- Отделу по приему и работе с обращениями граждан Аппарата Милли Меджлиса поручается временно приостановить прием граждан;