В Азербайджане принято новое решение по иностранцам, временно проживающим в стране

БАКУ /Trend/ - Находящиеся в настоящее время в Азербайджане иностранцы, которые не могут покинуть страну по понятным причинам, более не обязаны обращаться за продлением своего временного пребывания в стране.

Об этом сообщили Trend в управлении по связям с общественностью Государственной миграционной службы.

Обращения иностранцев, чье пребывание в стране сроком от сегодняшнего дня до 30 апреля истекает, считаются принятыми Государственной миграционной службой, а их пребывание в нашей стране будет считаться законным в течение срока, соответствующего размеру государственной пошлины, предусмотренной Законом Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (размер госпошилны для несовершеннолетних на 30 дней - 15 манат, за 60 дней - 30 манатов; размер госпошилны для совершеннолетних - 60 манатов).

Уплата государственной пошлины является важным требованием.

Оплата может быть произведена в электронном виде через портал государственных платежей, систему «ASAN payment» и через терминалы Expresspay, получив номер платежа через раздел «müraciəti izlə» на сайте Государственной миграционной службы. Номера платежей будут размещены на сайте Государственной миграционной службы в течение трех дней.

Лицам рекомендуется не обращаться в приемные отделения Госслужбы в связи с продлением срока временного проживания. Для получения дополнительной информации просьба связаться с Колл-центром 919 Государственной миграционной службы.