Арзу Нагиев: Народ доверяет главе государства, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - единство народа и власти

БАКУ/Trend/ - Выделение Президентом Ильхамом Алиевым одного миллиарда манатов для поддержки предпринимателей в нынешних реалиях является одним из важнейших шагов в рамках мер, проводимых в стране для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

Комментируя интервью Ильхама Алиева азербайджанскому телеканалу AzTV о мерах борьбы с коронавирусом, включающих выделение средств предпринимателям, Нагиев выразил уверенность, что распределение данных средств будет осуществлено между предпринимателями справедливо и прозрачно.

Отметим, что специальный контроль этого процесса будет осуществлять Оперативный штаб при Кабмине и общественность будет проинформирована о расходовании средств.

Наиболее уязвимым группам предпринимателей, напрямую столкнувшимся с болезнью, будет оказана дополнительная финансовая поддержка, предоставлены налоговые, и иные льготы.

Нагиев также отметил, что традиции и национальные ценности азербайджанского народа помогут стране в борьбе с этим вирусом: "Наиболее уязвимой по отношению к коронавирусной инфекции группой населения являются лица старше 65 лет и пенсионеры. В данный момент им уделяется особое внимание и выделен особый социальный пакет помощи, для бесперебойной реализации которого, вероятно, будут привлечены и волонтеры. Очень важно продолжать предпринимать соответствующие шаги в этом направлении. Своевременная выплата пенсий и оказание иных видов социальной помощи являются приоритетными в нынешней ситуации".

Депутат подчеркнул важность дальнейшего поощрения деятельности врачей, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом.

Он напомнил, что в этом вопросе уже был сделан первый важный и достойный шаг по инициативе главы государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в борьбе с инфекцией коронавируса, согласно которому за условия их труда к зарплате определяется срочная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

"Как особо отметил глава государства, азербайджанские врачи проявляют большой героизм, рискуя своей жизнью и здоровьем, но с честью выполняют свой долг. Все эти шаги показывают, что народ доверяет своему Президенту, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - это единство народа и власти," - подытожил Нагиев.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)