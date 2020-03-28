Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства

БАКУ/Trend/ - В связи с ситуацией, сложившейся в Азербайджане в результате борьбы с коронавирусной пандемией, Государственная миграционная служба автоматически приняла все обращения иностранцев о продлении срока пребывания в стране, у которых он завершился (или завершится) в период с 16 марта по 30 апреля.

Об этом сообщили в субботу Trend в Госслужбе.

По данной информации, ведомство уже приняло решение о продлении срока временного пребывания лиц, которым разрешено находиться в стране с 16 марта до 31 марта 2020 года. Решения касательно лиц со сроком временного пребывания до 30 апреля 2020 года будут приняты Госслужбой поэтапно. Информация об этом будет размещена в течение короткого времени на официальном сайте службы.

В Госслужбе отметили, что иностранцы и лица без гражданства приобретают право пребывания в стране на основании принятых решений только после оплаты государственной пошлины (номера пошлинных платежей уже размещены на сайте https://eservice.migration.gov.az/public/payments-search )

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)