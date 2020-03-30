В Азербайджане учреждена новая медаль

БАКУ /Trend/ - В связи с учреждением юбилейной медали "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) была обсуждена поправка в закон "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана", сообщает в понедельник Trend.

После обсуждений предложение об учреждении новой медали было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)