В Азербайджане учреждена новая медаль
БАКУ /Trend/ - В связи с учреждением юбилейной медали "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) была обсуждена поправка в закон "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана", сообщает в понедельник Trend.
После обсуждений предложение об учреждении новой медали было вынесено на голосование и принято в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели – Оперативный штаб
Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Нацкомиссия по правам человека Пакистана осудила т.н. «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана
В Азербайджане ограничения в связи с особым карантинным режимом к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов
В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом