Выделены средства на бурение 10 субартезианских скважин в Хачмазе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей в питьевой воде населения в Хачмазском районе.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 10 населенных пунктах с численностью жителей 13 400 человек в Хачмазском районе, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) госбюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 700 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить вопросы, исходящие из данного документа.