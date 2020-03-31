В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, один человек скончался (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 24 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Инфицированные лица помещены в больницы особого режима.

Реанимационные меры, предпринятые по стабилизации состояния гражданина Азербайджана (1957 года рождения), анализы которого на COVID-19 оказались положительными, оказались безрезультатными и пациент скончался. Члены его семьи и лица, с которыми он находился в контакте, устанавливаются и помещаются в карантин.

Отметим, что в стране зафиксировано 298 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 26 выздоровели, пятеро скончались.

В настоящее время в больницах продолжается лечение 267 человек.

Состояние 11 из них тяжелое, у 15 - состояние средней тяжести.

В связи с обследованием 4602 человек, помещенных в различные зоны карантина, осуществляются соответствующие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова.)