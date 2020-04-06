Малахат Ибрагимгызы: В этой борьбе помимо усилий государства необходима и поддержка всего населения

БАКУ/Trend/ - Каждый житель Азербайджана, учитывая, насколько опасным является коронавирус, должен защищать себя и своих близких, а также соблюдать правила особого карантинного режима. В этой борьбе силы одного государства недостаточно, необходима и поддержка населения, иначе мы понесем большие потери, сообщает Trend со ссылкой на заместителя председателя Комитета Милли Меджлиса (Парламента) по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы.

По ее словам, человечество бессильно в борьбе с этим вирусом: «Сегодня всё человечество столкнулось с угрозой коронавируса, идет очень серьезная борьба и, к сожалению, вирус продолжает стремительно распространяться и уносить жизни. За короткое время в мире были понесены очень серьезные потери».

Также она отметила, что каждый гражданин и житель Азербайджана должен осознать, насколько опасна ситуация: «Ученые до сих пор не могут сделать правильные выводы в отношении эпидемиологии вируса, о методах его лечения также ничего не сказано. Этот вирус не различает богатых, бедных, молодых, пожилых или здоровых людей, поэтому большинство стран мира изолируются».

Малахат Ибрагимгызы подчеркнула, что, если мы не будем поддерживать наше государство то, это может привести к росту летальных исходов в стране:

«Власти Азербайджана делают все, что на них возложено. Они стремятся свести к минимуму смертельные случаи. Оперативный штаб при Кабинете министров ежедневно информирует людей о ситуации. Если наше общество продемонстрирует национальное единство в рамках призыва главы государства Evdə qal ("Оставайтесь дома"), однако некоторые все равно его игнорируют. В нашей стране действует строгий карантинный режим, нарушения будут пресечены».

«Не соблюдая режим, вы создаете угрозу для своей семьи, детей и родителей. Сегодня в нашей стране неуклонно растет число случаев заражения коронавирусом. Чтобы избежать таких потерь и опасности мы должны оставаться дома. Давайте не будем выходить из дома без крайней необходимости. Оставайтесь дома, чтобы оставаться здоровым. Оставайтесь дома ради будущего Азербайджана! Оставайтесь дома, чтобы жил наш народ, наша нация!».

(Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)