Граждане Азербайджана должны следовать требованиям карантинного режима - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан продемонстрировали эффективность принятых мер в этот непростой период.

Об этом сказал Trend российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По мнению политолога, было бы логично после пандемии вернуться более масштабно к советскому опыту медицины: «Речь идет об организации процессов и уровне подготовки специалистов. В сочетании с современными лекарствами и медоборудованием это обеспечит надежный уровень безопасности».

Он отметил, что пережить без фатальных последствий для экономики связанный с пандемией период самоизоляции, позволили накопленный Россией и Азербайджаном «жирок» от экспорта углеводородов и по-прежнему значительное присутствие этих ресурсов в экономике обоих государств.

Эксперт сказал, что после пандемии мир серьезно изменился: «Сегодня некоторые мировые лидеры уже называют коронавирус едва ли не самой страшной угрозой со времен Второй Мировой войны. Однако после пандемии будет пересмотрено отношение в целом к здравоохранению (будет уделяться больше внимания и выделяться больше финансов) и, конечно же, к разработке и производству лекарственных и в целом медицинских препаратов и оборудования. Сегодня фарминдустрия по доходности сопоставима с энергетическим бизнесом, продажей оружия и даже наркоторговлей. А теперь их доходы будут намного выше. К тому же, как и после прокатившейся по миру волны терактов, будут повсеместно усилены меры безопасности. Новейшее оборудование и специалисты по инфекционным заболеваниям появятся в крупнейших пассажирских хабах (авиа, ж/д и автовокзалы). Не исключаю появления, чего-то подобного и на узловых станциях метро крупнейших городов, входах в большие бизнес-центры и моллы, тестирование зрителей и участников массовых спортивных и прочих мероприятий. Также возможно введение моратория на проведение таких мероприятий (выше определенного числа участников), как и митингов и парадов. В этой связи остается открытым вопрос проведения по намеченным сценариям празднования 75-летия Великой Победы в России и ряде других стран».

Также политолог считает, что с большой долей вероятности изменится в целом политический расклад и экономические связи: «Некоторые тенденции просматриваются уже сегодня, но отчетливо заметны, полагаю, они станут через месяц-полтора, по нарастающей».

В заключение Виталий Арьков заявил, что именно, главные объекты критики адептов либертарианства, спасли экономику и помогли гражданам с меньшими трудностями переживать непростое время: «Когда госпредприятия и бизнес связаны с государством разного рода обязательствами и контрактами, они здраво понимают, что нужно четко следовать рекомендациям Президента, Парламента и Правительства. Граждане также должны следовать требованиям карантинного режима».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT