Власти Азербайджана своевременно и рационально отреагировали на пандемию - российский политолог

Политика 8 апреля 2020 10:51 (UTC+04:00)
Власти Азербайджана своевременно и рационально отреагировали на пандемию - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан сможет противостоять многим тяжелым актуальным вызовам, будь то пандемия, ее последствия, падение цен на нефть и возможный глобальный кризис.

Об этом сказал Trend российский политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По его словам, Россия и Азербайджан выдержат удар пандемии, падения цен на нефть и возможного глобального кризиса: «Население наших стран в свое время пережило гораздо более серьезные испытания "лихих 90-х" и сейчас в целом, как показывает практика, мы довольно успешно справляемся с проблемами. К тому же, и Россия, и Азербайджан практически все постсоветские годы держали в уме "мобилизационный вариант". Поэтому общество и власти наших государств вполне своевременно и рационально отреагировали на пандемию. В частности, на сегодняшний день можно отметить не слишком высокое количество заразившихся и летальных исходов от COVID-19 в России и Азербайджане (по сравнению с казалось бы развитыми ведущими государствами ЕС и США)».

Политолог считает, что на фоне массовой смертности в ряде государств мира, не столько страшна собственно пандемия, сколько ее последствия: «Последствия могут быть весьма разрушительными для мировой экономики (особенно в случае начала глобальной рецессии), а также для политики и общественной жизни. Не хочется предаваться мрачным прогнозам, но, сдается мне, что "золотой век" для человечества завершается, его жизнь становится гораздо более непредсказуемой, жесткой и подверженной влиянию различного рода кризисов. Особенно это касается Европы, которая, на мой взгляд, понесет наибольшие потери».

Как ни парадоксально, но пандемия коронавируса, по мнению эксперта, дает шансы на развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве: «С одной стороны, речь идет о взаимной поддержке государств-партнеров в условиях борьбы с глобальной заразой. С другой - после завершения пандемии изменятся геополитические расклады. Как известно, основными конкурентами России в республиках бывшего СССР являлись Евросоюз и КНР. А они после окончания пандемии еще долго будут "зализывать раны". Соответственно, в этом случае у России появятся возможности углубить сотрудничество с целым рядом постсоветских государств, прежде всего, в экономической, культурной и образовательной сферах. Надеюсь, эти процессы коснутся и нашего двустороннего партнерства».

Он отметил, что пандемия даст толчок к развитию цифровых технологий в целом, а также дистанционным методам работы власти с обществом, а бизнеса - с потребителями. Эксперт считает, что возможно более активно пойдет процесс отказа от наличных денег в пользу электронных платежей.

В заключении Шатилов сказал, что эпопея с коронавирусом возможно продлится где-то до конца 2020 года, но ее негативные последствия (вкупе с другими кризисными явлениями) будут сказываться на мировом сообществе еще несколько лет.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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