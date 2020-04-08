Эльхан Алескеров: Азербайджан может объявить режим карантина в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Коронавирус способен ударить по планам премьер-министра Армении Никола Пашиняна поставить во главе оккупационной администрации в Ханкенди своего ставленника. Политшоу "ереванских стратегов" под громким названием т.н. "президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе" в период мировой пандемии коронавируса - это очередной политический провал Еревана.

Еще не успев завершиться, выборы уже объявлены незаконными не только со стороны Баку, но и всеми странами мира. Показательна поспешность проведения фальшивых "выборов", в то время когда мировое сообщество озабочено повсеместным распространением коронавируса. Это показатель отношения армянских властей к проживающим в Карабахе армянам и удар по их самолюбию. Они - как заложники превращенные в разменную монету не только ереванских властей, но и местных "актеров", которые пытаются придать законность театру абсурда, разыгранному в Ханкенди. Говоря на публике о праве "карабахских армян на самоопределение", о "свободных и демократических выборах" в Карабахе, премьер-министр Армении Пашинян в очередной раз проявил свое безразличие к элементарному праву карабахских армян на жизнь. Для недопущения распространения вируса в Армении Пашинян с 16 марта установил чрезвычайное положение, закрыл въезд и выезд из Армении, в том числе и на оккупированные территории.

В Армении его решением закрыты все учебные и культурные заведения, запрещены любые публичные мероприятия и действует режим "сиди дома". В то же время карабахских армян вынудили участвовать на "выборах", первый этап которых состоялся 31 марта, а 14 апреля погонят к урнам для участия во втором этапе т.н. "выборов". Проведение выборов будет сопровождаться распространением вируса, потому что избирательные процессы, митинги, агитации предполагают скопление людей, кроме того, угроза возрастает также с прибытием наблюдателей из Армении, среди которых могут быть носители вируса.

Политическое шоу с выборами на оккупированных территориях Азербайджана, в то время, как в мире бушует пандемия коронавируса, является показателем не только демагогичности заявлений о "праве на самоопределение", но и цены жизни карабахских армян для ереванских политиков. Но режим Пашиняна намерен завершить т.н "выборы", несмотря на опасность распространения и экстремальную ситуацию с вирусом. Он опасается потери авторитета не только в Армении, но и утери рычагов влияния на карабахских армян. "Карабахский клан" 5 апреля с.г. в Ханкенди провел многочисленный митинг и шествие протеста против фальсификаций, заявив о непризнании итогов первого этапа выборов. Участники акции протеста в Ханкенди требуют от ереванских властей в условиях распространения коронавируса такого же отношения к людям, как это сделано в Армении.

В частности, ввести чрезвычайное положение и карантинные меры, а также отменить никому не нужные, абсурдные выборы 14 апреля. Чем дальше, тем больше становится очевидным, что карабахские армяне не нужны Армении, они обременяют последнюю неразрешимыми проблемами. Долгое время Ереван использовал этих людей в качестве разменной монеты для решения своих внутриполитических проблем, но теперь эти люди девальвировались. Поэтому Баку, в соответствии с международным правом, которое признает, что Нагорный Карабах и прилегающие территории принадлежат Азербайджану, может распространить действующий в нашей республики режим карантина на оккупированные территории со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

Директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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