Бюро ПА ОБСЕ назвало т. н. «выборы» в Нагорном Карабахе незаконными и опасными

БАКУ /Trend/ - Бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ назвало проведенные в Нагорном Карабахе т. н. "выборы" угрозой незаконному и общественному здоровью, сообщает Trend со ссылкой на заявление, распространенное сегодня ПА ОБСЕ.

Вице-президент ПА ОБСЕ и член бюро Азай Гулиев сообщил, что в ходе обсуждений, проведенных в последние дни с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели, генеральным секретарем Роберто Монтеллой и членами бюро, 31 марта попросил Парламентскую ассамблею отреагировать на "выборы", организованные на оккупированной территории Нагорного Карабаха, и потребовал, чтобы структура выразила решительную позицию и осудила это незаконное политическое шоу.

"После долгих обсуждений второго апреля ПА ОБСЕ на официальной странице в Твиттере высказала мнение о поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ и поделилась текстом заявления группы о "выборах" в Нагорном Карабахе. Но я отметил, что этого недостаточно, и важно, чтобы Парламентская Ассамблея отдельно относилась к незаконным выборам на оккупированных территориях. Я даже направил официальное письмо президенту ПА ОБСЕ Георгию Церетели, председателю Общего комитета Ассамблеи по политическим вопросам и безопасности Ричарду Хадсону и генеральному секретарю ПА ОБСЕ Роберто Монтеллу, выражая свое недовольство, отметив важность незаконного объявления ПА ОБСЕ этих "выборов", организованных Арменией в Нагорном Карабахе, и призвал Ассамблею предпринять соответствующие шаги» - сказал Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ отметил, что восьмого апреля, состоялась видеоконференция руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ и членов Бюро, где были обсуждены ряд актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе пандемию COVID-19 и созданную ею угрозу, возможности обеспечения преемственности деятельности ПА ОБСЕ в условиях коронавируса, а также текущую ситуацию в регионе по продолжающимся конфликтам.

В рамках видеоконференции Гулиевым еще раз был поднят вопрос о незаконных президентских и парламентских "выборах" 31 марта 2020 года в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, оккупированном Арменией. Доводя до сведения руководства ПА ОБСЕ и членов бюро, что осуществление незаконной сепаратистской деятельности в конфликтных зонах на территории ОБСЕ в полном противоречии с Хельсинским Заключительным актом и нормами и принципами ОБСЕ, он отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ должна продемонстрировать единый подход ко всем существующим ситуациям.

В результате усилий ПА ОБСЕ впервые жестко раскритиковала т. н. "выборы" в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, назвав их по праву незаконными и охарактеризовав как угрозу общественному здоровью на фоне коронавирусной пандемии, следует из сегодняшнего пресс-релиза.

« Считаю, что позиция ПА ОБСЕ о нелигитимности т. н. "выборов " в Нагорном Карабахе имеет важную политическую значимость, также для принятия решений данной структурой в будущем. Это еще раз показывает, что оккупационная политика Армении не имеет никаких перспектив, и международное сообщество решительно отвергает такую деструктивную деятельность агрессивной страны. Я благодарю коллег из ПА ОБСЕ за однозначный и объективный подход к такому важному вопросу» - подытожил Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили)