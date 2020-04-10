Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с российским коллегой

БАКУ/Trend/- Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на страницу МИД Азербайджана в Твиттер.

Как отмечается, стороны обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с COVID-19.

«Министры договорились на следующей неделе провести более широкую дискуссию по вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией»,- говорится в сообщении.