Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с российским коллегой
БАКУ/Trend/- Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на страницу МИД Азербайджана в Твиттер.
Как отмечается, стороны обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с COVID-19.
«Министры договорились на следующей неделе провести более широкую дискуссию по вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией»,- говорится в сообщении.
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