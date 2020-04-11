Сооронбай Жээнбеков: Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество.

Как передает Trend, об этом сказал 10 апреля Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Уважаемые коллеги. Рад встрече с вами. Хотел бы пожелать миру успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией и скорейшего возвращения к привычной жизни, а также процветания нашим государствам.

Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за инициативу и организацию встречи Тюркского совета", - сказал он.

Президент Кыргызской Республики отметил, что самым злободневным вопросом нынешнего времени является распространяющаяся по миру коронавирусная инфекция. Он рассказал о проводимой в Кыргызстане борьбе против этого заболевания и, подчеркнул, что его страна столкнулась с серьезными вызовами.

"К сожалению, и в нашей стране увеличивается количество зараженных людей. Предпринимаются все меры по предотвращению распространения вируса и поддержке экономики. Ситуация полностью находится под контролем. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству государств-членов Тюркского совета - Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции за оказанную помощь", - сказал Жээнбеков.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что распространение коронавирусной инфекции в мире и затяжной характер сложившейся ситуации обусловливают создание множества рисков. Он также коснулся значения совместных действий для предотвращения дальнейшего распространения болезни, он сказал:

"Председательство Азербайджана проходит в весьма сложный период. Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций. Выражаю надежду на то, что сотрудничество наших стран будет эффективным и будет способствовать улучшению уровня жизни наших народов", - сказал он.