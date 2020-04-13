Афет Гасанова: Реформы Азербайджана в системе здравоохранения играют важную роль в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Реформы, проводимые правительством Азербайджана в системе здравоохранения, играют важную роль в борьбе с коронавирусом, сообщила Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

По её словам, Президент Ильхам Алиев всегда уделял внимание развитию и модернизации системы здравоохранения. В Баку, в том числе и во всех регионах Азербайджана, функционируют медицинские учреждения, оснащенные современным медицинским оборудованием и принадлежностями, где работают местные профессиональные врачи. На сегодняшний день в Азербайджане построены и отремонтированы более 750 больниц.

Афет Гасанова подчеркнула, что работа в сфере здравоохранения в период борьбы с коронавирусом показала свою эффективность: "Для эффективного лечения инфицированных пациентов были выделены больницы, оснащенные современным оборудованием. Сегодня эти пациенты проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. Стоит также отметить и открытие самой современной в нашей стране больницы Yeni klinika («Новая клиника») на 575 коек, которая также присоединилась к борьбе с коронавирусом.

Помимо этого глава государства подписал распоряжение о строительстве шести больниц модульного типа с 200 кроватями в каждой из них с целью эффективной организации лечения инфицированных больных, что говорит о пристальном внимании к защите здоровья населения. Четыре такие больницы будут построены при поддержке частных предпринимателей. Все эти работы имеют важное значение с точки зрения превентивных мер в борьбе с коронавирусом".

Депутат добавила, что одним из самых важных мероприятий, проведенных в нашей стране в рамках борьбы с коронавирусом, стало открытие медицинского предприятия по производству масок шестого апреля на территории Сумгайытского химического промышленного парка при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

«Из-за резкого роста спроса на медицинские принадлежности и защитные средства, в том числе и маски на фоне пандемии во всех странах наблюдается большой дефицит. Даже самые развитые страны мира испытывают трудности в решении этой проблемы. Но экономическая мощь Азербайджана и промышленная инфраструктура позволили за короткое время создать такое предприятие в нашей стране, и она смогла успешно справиться с этой проблемой. Создание такого предприятия позволит не только удовлетворить сегодняшние потребности, но и в будущем устранит зависимость от импорта медицинских масок», - подытожила депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова.